أيقونات إماراتية تتألق في معرض مجوهرات أبوظبي 26 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفالاً بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، يقدم مصمم المجوهرات الناشئ والموهوب طارق رياض مجموعة مذهلة من تصاميمه الحاصلة على الجوائز، وذلك من تشكيلته الحصرية للخواتم UAE50 التي تحتفي بعراقة الدولة وأسسها الراسخة. سيتم الكشف عن المجموعة لأول مرة في الشرق الأوسط خلال الدورة الثامنة والعشرين من معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات، وتشارك فيه أكثر من 140 علامة متميزة من جميع أنحاء العالم لتستعرض تصاميمها الفريدة ومجموعاتها الأنيقة؛ وذلك في الجناح D15 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وعادت مجموعة UAE50 أخيراً من الولايات المتحدة الأمريكية بعد عرضها هناك خلال معرضيّ Couture وJCK – وهما من أرقى الفعاليات المتخصصة في القطاع. يذكر أن طارق رياض فاز العام الماضي بسلسلة من الجوائز، منها جائزة المصمم الناشئ ضمن جوائز سندي إيدلستاين التذكارية عن مجموعته UAE50، كما حصل على جائزة JCK للتصميم في فئة التصاميم الجريئة عن خاتم Chameleon.

صممت المجموعة المستوحاة من الإرث الإماراتي وصنعت في دولة الإمارات، حيث صنعها طارق بنفسه باستخدام أجود المواد الخام من البلاتين والذهب واللؤلؤ الطبيعي النادر والألماس ومجموعة من الأحجار الكريمة الملونة. ورصعت الخواتم بالأحجار بتنسيق أنيق يبرز لمعانها، فيما تم إعداد كل عنصر من عناصرها بأحدث التقنيات المتطورة انطلاقاً من الرؤية الفنية الملهمة، والمستوحاة من جذور دولة الإمارات ومستقبلها الواعد.

ومن أبرز قطع المجموعة خاتم «الجاهلي» الحاصل على الجوائز، والمستوحى من قلعة الجاهلي بمدينة العين – وهي واحدة من أبرز الأبنية العريقة في الإمارات، والتي أمر ببنائها الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان (زايد الأول) في أواخر القرن التاسع عشر لحماية الواحة وأشجار النخيل فيها. ويمثل الخاتم المطلي بالبلاتين، والمرصع بأكثر من 400 حجر من الألماس والأحجار الكريمة الملونة، المستويات الأربعة المتداخلة للقلعة بتصميم أخاذ، فيما تضفي التفاصيل الجميلة بالذهب الوردي لمسة مستوحاة من الكثبان الرملية الوردية الفريدة في الدولة.

وقال المصمم طارق رياض: «تمثل المجموعة رسالة محبة إلى وطننا الحبيب. أردت الاحتفال بالذكرى الخمسين لدولة الإمارات بهذا العمل المتميز، والذي يلقي نظرة متجددة إلى عدد من الجوانب الأساسية لحياتنا في الإمارات.

ومن القطع المتميزة الأخرى في المجموعة خاتم «خلاص»، والمستوحى من تداخل أوراق النخيل ونقوش جذوعها، وخاتم «قصر الحصن 1855» الذي يحتفي ببرج المراقبة العريق، أحد أبرز معالم أبوظبي.

ويتاح للراغبين بزيارة المعرض هذا العام التسجيل مجاناً ليتعرفوا إلى تشكيلة مذهلة من المجموعات الحصرية التي تتنوع من القطع اليومية إلى القطع الفاخرة والنادرة، حيث يقدم المعرض في نسخته المقبلة خيارات مبهرة لمحبي المجوهرات والساعات.

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