70 شركة تشارك في معرض المجوهرات الهندية (B2B) في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت دبي انطلاق فعاليات معرض المجوهرات الهندية لأعمال الشركات (B2B ) بمشاركة 70 شركة هندية لتصنيع الأحجار الكريمة والمجوهرات وأكثر من 550 مشترياً من 40 دولة حول العالم، وافتتح المعرض الذي يستمر مدة ثلاثة أيام في فندق جراند حياة بدبي بافان كابور سفير الهند لدى دولة الإمارات، ويقام بدعم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وبرعاية مشتركة من مجلس ترويج صادرات المجوهرات الهندي والأحجار الكريمة (GJEPC) الهندي والمعهد الدولي للأحجار الكريمة الخاص المحدود (IGI).

حضر الافتتاح توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وشاندو سيرويا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات وكولين شاه، رئيس مجلس إدارة GJEPC، وديليب شاه، منظم المعارض الدولية، GJEPC؛ وسابياساتشي راي، المدير التنفيذي، GJEPC.

وقال بافان كابور، سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: تساهم الهند بنسبة 27% في صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات العالمية، وعلينا أن نحاول خلق المزيد من الفرص لزيادة هذه النسبة في المستقبل. إنه أحد القطاعات الأسرع نمواً في الاقتصاد الهندي بمعدل نمو سنوي ١٦٪ تقريباً.

وقال كولين شاه، رئيس مجلس ترويج صادرات المجوهرات الهندي: نحن ممتنون لأن حكومة الإمارات العربية المتحدة أذنت بعقد IGJS في فندق جراند حياة في دبي. أدى الطلب العالمي المتزايد للمجوهرات على الرغم من الوباء إلى تعزيز صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية حتى عام ٢٠٢١ ونأمل إنهاء العام بشكل إيجابي. وقال ديليب شاه، كونفينير، المعارض الدولية، GJEPC: سجَّل معرض IGJS دبي أكثر من ٥٥٠ مشترياً دولياً كما لدينا مشترون من جميع أنحاء العالم .

وأضاف كولين شاه لدى الهند تاريخ طويل مع الأحجار الكريمة والمجوهرات التي هي جزء لا يتجزأ من الثقافة. تمثل المجوهرات المعروضة الخصائص الساحرة والإرث الدائم الذي يحكي قصة القوة في التصميم والحرفية. يتم تنظيم معرض الأحجار الكريمة والمجوهرات هذا جنباً إلى جنب مع مصنعي المجوهرات الرائدين من الهند، حصرياً للمشترين الدوليين المختارين. وتلعب الهند دوراً بارزاً في صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات العالمية بصادرات تصل إلى 40 مليار دولار أمريكي سنوياً.

أسواق التصدير الرئيسة هي الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وهونغ كونغ والصين؛ وتقدم الهند مجموعة من المنتجات ذات المستوى العالمي بما في ذلك الألماس المقطوع والمصقول، والمجوهرات المرصعة بالألماس، والمجوهرات المصنوعة من الذهب العادي، والمجوهرات الفضية، والأحجار الكريمة الملونة (الكريمة وشبه الكريمة).

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