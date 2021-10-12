9 مشاريع ابتكارية لـ«إقامة دبي» في أسبوع جيتكس للتقنية2021

المصدر: دبي- البيان

تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للمشاركة في الدورة الـ 41 لـ«أسبوع جيتكس للتقنية2021». وتكشف إقامة دبي خلال مشاركتها في المعرض المزمع عقده في مركز دبي التجاري العالمي في قاعة الشيخ سعيد - المنصة رقم S1-H1 عن تسعة من المشاريع المبتكرة تتصدرها الإقامة الذهبية والتطبيق الموحد ومنصتي وإقامة دبي اللاورقية فضلاً عن خدمات الجنسية وجوازات السفر وخدمة «أنت مميز، والموقع الالكتروني وخدمات إقامة دبي في إكسبو 2020.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: نسعى لأن نكون جزءاً من هذا الحدث الدولي والفعالية الأكبر في العالم بقطاع التكنولوجيا، والأكثر تكاملاً لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التجريبية، بغية دعم مسيرة التحول الرقمي العالمية. وأكد أن الإدارة تسعى إلى التحول الرقمي الكامل في خدماتها ومبادراتها بما يتماشى مع الفكر الاستراتيجي لحكومة دبي الهادف إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كمدينة عالمية ذكية.

وستعقد إقامة دبي، 3 ورش افتراضية مصاحبة للمعرض. وسيتمكن الجمهور المتواجد خارج المعرض من الدخول لحضور الورش عبر الرابط الموجود في البايو على حساب»انستقرام«إقامة دبي. والورشة الأولى بعنوان»تعلم الآلة«وستدور حول كيفية اكتساب المعرفة العملية لتطبيق تقنيات التعلم الآلي على مشاكل الحياة الواقعية، والورشة الثانية ستكون بعنوان»الربط الرقمي في القطاع الحكومي«والورشة الثالثة بعنوان»جودة الحياة الرقمية) لتعريف الجمهور بأهمية القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية وبناء قدرات رقمية. وستقام الورش خلال الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر في تمام الساعة 10 صباحاً.

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