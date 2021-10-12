8 مبادرات لجمارك دبي في «جيتكس» لزيادة التجارة وحماية المجتمع

المصدر: دبي- البيان

تحت شعار «تجارة رقمية آمنة ومستدامة» تطلق جمارك دبي 8 مبادرات ذكية في أسبوع جيتكس للتقنية الذي يعقد في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر.، وتسلط الدائرة الضوء من خلال منصتها المشاركة في المعرض رقم S3-B1 في قاعة الشيخ سعيد 3، على أحدث خدماتها وتقنياتها الرقمية لزيادة التجارة وحماية المجتمع بالإضافة إلى تعزيز تجربة المسافرين.

وستقدم الدائرة للزوار تجربة الاطلاع على الآليات الكهربائية الذكية وهي سيارات كهربائية متطورة تستخدم كدوريات تفتيش على طول مجرى خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية بمسافة تقدر بحوالي 14 كيلو متراً، وتعمل بالطاقة الكهربائية، وكذلك الغواصة الجمركية الابتكار الفريد من نوعه الذي يمكن المفتشين من الحصول على صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة لبدن السفينة تحت الماء حيث لديها القدرة على الغوص لمسافة 98 قدماً.

وستطلق جمارك دبي مبادراتها المحدثة ومنها غرفة المناولة الذاتية I- box التي تواكب التطور السريع لإمارة دبي في خدمة المسافرين وتسريع الخدمات اللوجستية والمناولة للبضائع الثمينة، وتتميز هذه المبادرة بخصائص الدفع الإلكتروني لرسوم التخزين، نظام تتبع للصناديق عن طريق غرفة العمليات، سرعة تسليم مقتنيات العملاء، وعدم استخدام الأوراق.

كما سيتم عرض مشاريع طاولة التفتيش الذكية، الإفصاح المبكر الذكي I-Declare، برنامج التفتيش الذكي – SIMA، الموقع الالكتروني في حلته الجديدة، منصة التجار الالكترونيــة E-Commerce.

وقال أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي: تقوم جمارك دبي بتطوير مشاريعها الرقمية وتحسين برامجها لتواكب مستهدفات مشاريع الخمسين بهدف زيادة العائدات التجارية واستدامة النمو في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن النسخة الـ41 من معرض جيتكس للتقنية تكتسب أهمية خاصة و تمثل فرصة مهمة لعرض تجارب وأنظمة جمارك دبي الرائدة لتزامنها مع معرض إكسبو 2020 دبي. وتجمع نسخة المعرض هذا العام نخبة من قادة التكنولوجيا والشركات الناشئة وكبار اللاعبين في القطاع، وسيتم التركيز على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واتصالات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن الرقمي، وتقنيات البلوك تشين، والتكنولوجيا المالية.

وأضاف: نتطلع للقاء مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصصين، ومزودي الحلول، والمستثمرين، وقطاعات الأعمال، من مختلف أرجاء العالم، بالإضافة إلى الهيئات الدبلوماسية الأجنبية حيث يمثل جيتكس منصة مثالية لتبادل الرؤى حول دور التحولات التكنولوجية في تسهيل ممارسة الأعمال كما يمثل المعرض فرصة مهمة لاستعراض الإجراءات والخدمات الجمركية الذكية التي تقدمها جمارك دبي للزوار وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والقطاعات المرتبطة بها محلياً وعالمياً.

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