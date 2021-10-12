رينغ تستعرض مجموعة مبتكرة من منتجات وحلول الأمن المنزلي في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

تشارك شركة رينغ في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 حيث تعتزم استعراض منتجاتها وخدماتها المبتكرة للأمن المنزلي، وتقديم العروض الحية لمنتجاتها الجديدة ومنح العملاء فرصة تجربة منتجات رينغ بأنفسهم ليتعرفوا إلى مزاياها وخصائصها عن قرب.

وقال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال لدى رينغ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يستحق الجميع الشعور بالطمأنينة وراحة البال في منزلهم، ولهذا السبب ابتكرنا مجموعة متنوعة من المنتجات الفعالة وسهلة الاستخدام التي تناسب المنازل المختلفة وأسلوب حياة جميع الأسر. ويتمتع سوق الأمن المنزلي الذكي بإمكانات ضخمة وواعدة في المنطقة، وسيكون جيتكس 2021 منصة مثالية لنا لتسليط الضوء على أحدث ابتكاراتنا وتعزيز الوعي بمنتجاتنا وحلولنا الأمنية في المنطقة، ونتطلع إلى التواصل المثمر مع الموزعين المحتملين وشركاء تكامل النظم ممن يمكنهم تعزيز تواجدنا المحلي.

وخلال الفعالية، تستعرض رينغ أحدث باقة من منتجاتها الذكية للأمن المنزلي، والتي تتضمن عددًا من كاميرات المراقبة والأجراس المزودة بالفيديو – وجميعها مهيأة للعمل عند الاتصال بشبكات الإنترنت اللاسلكي ومزودة بإمكانية عرض مقاطع الفيديو عالية الوضوح، كما ترسل التنبيهات للمستخدمين عند الكشف عن وجود حركة مع إمكانية المحادثة والرؤية الليلية. وتعرض الشركة كذلك أحدث تطورات الخصائص الأمنية ومزايا الخصوصية في منتجاتها، والتي تمنح المستخدم المزيد من الخيارات وإمكانات التحكم لتشفير مقاطع الفيديو عند الرغبة.

ويوفر أسبوع جيتكس للتقنية لشركة رينغ منصة لإقامة العروض المباشرة فيما يحصل العملاء على فرصة التعامل مع المنتجات عن قرب لفهم مدى فعالية وسهولة استخدام حلول الأمن المنزلي من رينغ. وتواصل الشركة استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز تواجدها في المنطقة من خلال توفير حلول الأمن المنزلي التي تتميز بسهولة الاستخدام والأسعار المناسبة والحماية الاستباقية.

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