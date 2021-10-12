«مانيج إنجن» تعلن عن حلول ومنتجات جديدة للأمن الموحد للنقاط النهائية خلال جيتكس

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة مانيج إنجن، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو، المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 والذي يقام في الفترة من 17 – 21 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتستفيد الشركة من فعاليات جيتكس كمنصة لإطلاق أداتها الجديدة لمنع تسرب البيانات من النقاط النهائية، وذلك ضمن عروضها الشاملة للأمن الموحد للنقاط النهائية، إلى جانب قدرات جديدة وذكية لتجنب برمجيات طلب الفدية والتي تضاف إلى حلول Desktop Central المتخصصة بإدارة النقاط النهائية.

وخلال الفعالية، ستركّز مانيج إنجن كذلك على أفضل حلول إدارة تقنية المعلومات المتاحة، ومجموعتها الواسعة من حلول أمن تقنية المعلومات التي تساعد المؤسسات على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتقوية بنيتها التحتية للأمن.

وقال راجيش جانيسان، نائب الرئيس لشركة مانيج إنجن: في ظل التطور السريع وتزايد تعقيد الهجمات السيبرانية، لم يعد مستوى الأمن المعتاد كافيًا إذ تحتاج المؤسسات إلى مواكبة المهاجمين والتفوق عليهم، وهو ما يدعو إلى تطبيق نهج شمولي للأمن مصمم بشكل متكامل باستخدام الأدوات التي تمتلك الذكاء والمعلومات الكافية لصدّ جميع الهجمات. ويسرنا الإعلان عن قدراتنا الجديدة في حزمتنا الأمنية، والتي ستحسّن دون شك قدرات عملائنا لمواجهة الهجمات السيبرانية المتطورة.

وقال نيرمال مانوهاران، المدير الإقليمي للمبيعات لدى مانيج إنجن: تمثل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سوقًا هامة بالنسبة لنا في مانيج إنجن، وجيتكس 2021 كفعالية استراتيجية يمكننا من خلالها الترويج لحلولنا الشاملة للأمن وإدارة تقنية المعلومات وتعزيز ظهور علامتنا التجارية. نتطلع إلى التواصل الفعال مع العملاء والشركاء خلال الفعالية، مما سيعزز تواجدنا المحلي بالمنطقة ويساهم في خلق فرص أعمال جديدة للعام 2022.

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