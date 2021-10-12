مايكروسوفت تعين رئيساً للقطاع العام في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مايكروسوفت تعيين طارق حجازي رئيساً للقطاع العام لدى مايكروسوفت الإمارات. وكان يشغل قبل توليه المركز الجديد منصب رئيس قسم الخدمات الاستشارية بالشركة.

ويتمتع حجازي الذي انضم إلى مايكروسوفت كخبير تقني في 2001 بخبرة رفيعة في قطاع التكنولوجيا، لتمتد مسيرته بعد ذلك مع مايكروسوفت إلى أكثر من 20 عاماً أصبح فيها أحد أبرز قادتها. وفي عام 2006 توجه إلى منطقة الخليج ليترأس قيادة وحدة فريق حسابات مايكروسوفت الخليج لقطاع المؤسسات، وفي أواخر 2010 عُيِّنَ طارق كمدير عام إقليمي لمايكروسوفت عُمان والبحرين، ثم عاد لاحقاً إلى دبي في عام 2014 ليتولى مهمة قيادة شؤون حلول الأسواق الصغيرة والمتوسطة والإشراف على مجموعة شركاء مايكروسوفت الخليج.

ومنذ 2018، أشرف طارق على أعمال خدمات مايكروسوفت في منطقة الخليج ثم الإمارات، الشيء الذي بدوره ساهم في تمكين الأعمال والعملاء من تحقيق نتائج مميزة خلال فترة ثلاث سنوات مليئة بالتحديات. وقال حجازي: لطالما كانت مايكروسوفت حليفًا قويًا لحكومة الإمارات في مساعيها الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وبناء مستقبل مستدام وشامل لجميع المواطنين والمقيمين. وسنواصل مسيرة النجاح عبر تمكين مؤسسات القطاع الحكومي من الارتقاء بقدراتها وتعزيز كفاءتها وريادتها للمنافسة على صعيد الاقتصاد الرقمي العالمي.

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