«الإمارات الإسلامي» يطلق حملة ترويجية لحساب «كنوز» للفوز بمليون درهم و6 سيارات تيسلا

المصدر: دبي - البيان

أطلق «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة ترويجية جديدة تستمر حتى 31 ديسمبر 2021 وتتيح لمتعاملي حساب التوفير «كنوز» فرص الفوز بجوائز قيّمة تشمل جائزة نقدية كبرى قدرها مليون درهم، وست سيارات تيسلا، إضافة إلى جوائز بقيمة 50 ألف درهم كل أسبوعين.

وتشمل الحملة الترويجية الجديدة متعاملي حساب «كنوز» الحاليين والجدد، حيث يؤهلهم كل متوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم يحتفظون به في حسابهم لفرصة الدخول في السحب على إحدى الجوائز الكبرى، إضافة إلى فرص الفوز بالجوائز النقدية كل أسبوعين لدى احتفاظهم بمتوسط رصيد قدره ألف درهم للحصول على فرصة واحدة للدخول في السحب.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: إطلاق نسخة جديدة من حملتنا الترويجية لحساب التوفير «كنوز» في أعقاب الاستحسان الواسع الذي شهدته العام الماضي. وباعتباره مؤسسة إسلامية، يؤكد «الإمارات الإسلامي» على التزامه الراسخ تجاه تشجيع المتعاملين على اتباع العادات المالية السليمة، إضافة إلى مواصلة التأكيد على أهمية الجاهزية المالية لمواجهة مختلف الظروف.

وأضاف: نفخر بالمساهمة بدور إيجابي في تشجيع عادات الادخار بين العملاء، وسنبحث باستمرار عن سبل جديدة وجذابة لمكافأة متعاملينا ودعم أهداف الادخار التي وضعوها لأنفسهم. ونتمنى حظاً طيباً لجميع متعاملي حساب «كنوز»، ونتطلع قدماً للنجاح الذي ستحققه الحملة في نسختها الجديدة لهذا العام.

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