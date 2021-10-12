غرفة التجارة الدولية – الإمارات تنتخب مجلس الإدارة

المصدر: دبي - البيان

عقدت غرفة التجارة الدولية – فرع الإمارات جمعيتها العمومية الثامنة أخيراً بغرفة تجارة وصناعة دبي، حيث تم انتخاب 5 أعضاء من مجلس الإدارة من القطاع الخاص في اجتماع الجمعية العمومية لينضموا إلى أعضاء المجلس الثمانية المنتخبين لتمثيل كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات والغرف المحلية في الدولة.

وعقب انتخابه رئيساً لمجلس الإدارة، قال حميد محمد بن سالم: «شرف كبير أن يعاد انتخابي رئيساً. فقد لعبت غرفة التجارة الدولية في الإمارات دوراً كبيراً في التواصل مع مكاتب غرفة التجارة الدولية الأخرى في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم أثناء الجائحة، ويجب على مجلس الإدارة الجديد مواصلة هذا الإنجاز.

والخطوات الملموسة التي نتخذها الآن ستساعد الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها من استخدام الإمارات كنقطة انطلاق لها في أسواق ناشئة جديدة. وأشار إلى أنه في عام 2020 تم الاعتراف بغرفة التجارة الدولية – الإمارات، كأفضل فرع من حيث الأداء عبر الشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية التي تعمل في 130 دولة و45 مليون عضو فيها».

من جانبه أكد محمد هلال المهيري، نائب رئيس غرفة التجارة الدولية الإمارات المنتخب حديثاً: «أعضاء المجلس القادمون من القطاع الخاص، سيعملون جنباً إلى جنب مع أعضاء مجلس الإدارة من غرف التجارة في الدولة، مما يساهم في تنفيذ الخطوات والاستجابة الفورية لتحديات الأعمال بشكل متميز في دولة الإمارات وخلال فترة زمنية وجيزة».

كما تم في الاجتماع عرض الإنجازات العملية وأولويات غرفة التجارة الدولية - الإمارات من قبل رؤساء لجان غرفة التجارة الدولية - الإمارات: لجنة التحكيم، واللجنة المصرفية، ولجنة الجمارك وتسهيل التجارة. كما تم تقديم التهاني إلى الدكتور حسن عرب، رئيس لجنة التحكيم على تعيينه أخيراً عضواً في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية من الإمارات.

وتحدث حسن الهاشمي الأمين العام المنتخب لغرفة التجارة الدولية - الإمارات، عن تطلعات الشبكة العالمية لغرفة التجارة الدولية وانعكاسها من خلال شعار إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل». وقال: «تم إحراز تقدم كبير، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به.

نحن بحاجة إلى تحديد الأولويات والتواصل مع الأسواق الجديدة ذات الإمكانات العالية التي تساهم في تسريع النمو ودعم الشركات لتقدم أعمالها للجميع في كل زمان ومكان، ومن خلال دعم تواصل العقول نهدف إلى الربط بين القارات». تمت عملية الانتخاب تحت إشراف المستشار عصام التميمي، رئيس لجنة الانتخابات.

ويضم مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية، الإمارات 2021 – 2023:

- حميد محمد ﺑﻦ سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، الإمارات - الرئيس

- محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي - نائب الرئيس

- حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي - الأمين العام

- محمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة - عضو

- عبد الله السويدي، مدير عام غرفة أم القيوين - عضو

- محمد السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة - عضو

- سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة - عضو

- عبد الله النعيمي، مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان - عضو

- أحمد لوتاه، الرئيس التنفيذي، الهلال كابيتال - عضو

- فاطمة بالفقيه، العضو المنتدب، ار كيه ايه اتش للاستشارات - عضو

- محمود حسين الشريك المؤسس لمكتب محمود حسين للمحاماة والاستشارات - عضو

- نادية عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد - عضو

- صالح العبيدلي، مدير شريك، المكتب الدولي للاستشارات القانونية - عضو

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