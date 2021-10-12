«جنرال موتورز» تساهم في صياغة مستقبل مهارات العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «جنرال موتورز الشرق الأوسط» عن شراكة مع برنامج «جيتكس هاي فلاير» الهادف لتطوير المهارات الواعدة في مجال التقنيات. وتتبع هذه الخطوة الجهود المستمرّة الساعية لمنح الأولوية لتطوير المهارات المستقبلية في مجالات العلوم، التقنية، الهندسة والرياضيات (STEM) في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الشراكة بعد التعاون الذي أقامته «جنرال موتورز الشرق الأوسط» مع برنامج «الزمالة التقنية للشباب العربي» في يونيو، حيث نظّمت جلسات حوارية حول التنوّع والإنصاف والشمولية، بالإضافة للتواصل والسلامة.

ونتج عن هذه المبادرة أيضاً برنامج تدريب هجين، بحيث تتم دعوة طلّاب الجامعات للعمل لدى جنرال موتورز في الشرق الأوسط على مدار العام. بالإضافة إلى ذلك، عملت جنرال موتورز الشرق الأوسط عن كثب مع أسبوع أبوظبي للاستدامة بالتعاون مع «شباب من أجل الاستدامة» وغيره من البرامج الأخرى، حيث أقيمت مجموعة من ورش العمل الافتراضية واللقاءات الحوارية حول مستقبل التنقّل.

وقال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: «نرى في «جنرال موتورز» قيمة هائلة في صياغة القوّة العاملة للمستقبل كونها ستكون محورية ضمن جهود قطاع السيارات للوصول إلى مستقبل التنقّل.

وعبر توفير برامج تعلُّم تفاعلية ومباشرة، نتمكّن من مساعدة الشباب على تطوير هوية STEM الخاصّة بهم ورعاية الجيل المقبل من القادة العرب بهدف تعزيز الابتكار في المنطقة. بناءً عليه، فإن شراكتنا مع برنامج «جيتكس هاي فلاير» لا تُقدَّر بقيمة بهدف العمل مع شركاء من أصحاب الرؤية والتفكير ذاته ونشر برامج التدريب الإرشادية والتعليمية والرؤيوية. و

نحن متحمّسون للتعرّف على المنظورات الجديدة التي بلا أي شك ستتولّد عن برنامج «جيتكس هاي فلاير»، كما نتطلّع لإيجاد مورد أكثر تنوّعاً وتوازناً وشمولية من المهارات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات عبر برنامج التدريب الداخلي».

وتقام المبادرة بواسطة «عالم الذكاء الاصطناعي» و«جيتكس غلوبال 2021»، وهي تشكّل منصّة تعزّز من خلالها المهارات الطموحة بين أوساط الطلّاب في البرامج الجامعية والماجستير والدكتوراه لدى الجامعات الرائدة في الإمارات وباقي أنحاء المنطقة، وتحفيزهم على الانطلاق بمسيرتهم المهنية في هذا المجال.

ويرحّب «جيتكس هاي فلاير» بالحلول الابتكارية من المرشّحين مقابل توفير فرص تدريب لهم مع مجموعة من أبرز المؤسّسات الدولية والحكومية، ومن بينها «جنرال موتورز الشرق الأوسط».

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في «مركز دبي التجاري العالمي»: «نرحب بـ«جنرال موتورز» كشريك استراتيجي في النسخة الأولى من برنامج «جيتكس هاي فلاير»، حيث سيكون دعمها للمشاركين في هذا البرنامج قيّماً للغاية.

وتحظى «جنرال موتورز» بسجل حافل في مجال دعم المواهب، ونتطلّع قدماً للتعاون في هذا المجال بهدف تلبية الطلب المتزايد على الخبرات التكنولوجية في دولة الإمارات وخصوصاً مع انطلاق مشاريع العام الخمسين للدولة».

وستشارك «جنرال موتورز الشرق الأوسط» بآرائها ضمن اللجنة التحكيمية وتقوم باختيار أربعة متدرّبين واستقبالهم ضمن فريقها، مع توافر الفرصة للاحتفاظ بهم كموظّفين يتمتّعون بالمهارة والاحترافية.

ودأبت عمليات «جنرال موتورز» في الشرق الأوسط على هذا الأمر منذ مدّة، حيث عزّز المتدرّبون مكانتهم ضمن الشركة ليصبحوا أعضاء بارزين في الفريق وبأقسام عدّة مثل العلاقات الحكومية، تسويق المنتجات، برامج الخدمات وتسويق التجزئة.

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