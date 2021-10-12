«ياس القابضة» تدخل قطاع الرعاية الصحية في مصر بشراكة مع جامعة الأزهر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مجموعة ياس القابضة الاستثمارية، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع جامعة الأزهر حيث ستتولى شركة «جلوبال ميديكال سوليوشنز إنترناشيونال»، إحدى شركات مجموعة ياس القابضة المتخصصة في إدارة المؤسسات ومرافق الرعاية الصحية، إدارة وتشغيل مستشفى جامعة الأزهر التخصصي.

وتهدف هذه الشراكة المستدامة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات المُقدمة ونظم إدارة البيانات، وإعداد الكوادر المهنية المؤهلة لتحقيق التميز في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وقال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع الخدمات الصحية بمصر والمنطقة. ولدينا خطط توسعية تمكننا من تبوؤ موقع ريادي في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، حيث تركز ياس القابضة جهودها لتطوير مخرجات قطاع الرعاية الصحية والمساهمة في تعزيز الحياة الصحية للمرضى على مستوى المنطقة.

وقال سوريش فايدهياناشان، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة ياس القابضة: تحقق هذه الشراكة الاستراتيجية قيمة نوعية لمحفظة أعمالنا المتخصصة في هذا القطاع الحيوي والمتنامي. كما نفخر بأن نكون أول من يوقع على شراكة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الرعاية الصحية بمصر، والتي تأتي ضمن خطة تطوير شاملة.

وبموجب الشراكة، ستقدم جلوبال ميديكال سوليشنز إنترناشيونال نموذجاً تشغيلياً شاملاً يساهم في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومن خلالها تتمكن من تلبية احتياجات الأفراد والمجتمع المتزايدة التي يقدمها مستشفى الأزهر التخصصي في الوقت الراهن. وتشمل محفظة أعمال ياس القابضة المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية المستحضرات الطبية الحيوية، وسلسلة التوريد الطبية، وإدارة المستشفيات والعيادات، والتصنيع، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، والصحة المهنية.

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