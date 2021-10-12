مجلس سيدات أعمال دبي يعلن إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي التوجيهي

المصدر: دبي- البيان

أعلن مجلس سيدات أعمال دبي إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج التوجيهي الإرشادي الخاص بأعضاء المجلس، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورات الثلاث السابقة في صقل مهارات حوالي 100 من أعضاء المجلس، وتزويدهم بخبرات ومهارات مهنية وشخصية متطورة تستهدف الارتقاء بتنافسيتهن في مجتمع الأعمال.

وفتح المجلس باب الانضمام للبرنامج على موقعه الإلكتروني، حيث يستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى28 أكتوبر، على أن يتم بعد ذلك اختيار المشاركين بالبرنامج، وجمعهن مع خبراء وموجهين من الشركات والهيئات والمؤسسات الشريكة للمجلس في برنامج تدريبي مدته ستة أشهر.

وجاء إطلاق البرنامج في فعالية نظمها مجلس سيدات أعمال دبي مؤخراً بمقر غرفة دبي بمشاركة أعضائه والشركاء في البرنامج، حيث تضمن الحفل كلمة افتتاحية للدكتورة رجاء القرق، رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال دبي، أكدت فيها أهمية البرنامج في تعزيز قدرات ومهارات سيدات ورائدات الأعمال، وكيفية مساهمة التطوير المستمر في المهارات والخبرات في التكيف مع المتغيرات العالمية في بيئة الأعمال.

وأضافت القرق: نجح البرنامج في تأهيل وتدريب وتطوير حوالي 100 من رائدات وسيدات الأعمال اللواتي شققن طريقهن بنجاح في مجال ريادة الأعمال، حيث تمكن البرنامج من إضافة بصمة خاصة ونوعية للحياة المهنية والشخصية للمشاركات في البرنامج. هدفنا كان دوماً التطوير من أجل المستقبل، وتمكين المرأة في مكان العمل، والاستثمار في الإنسان الذي يعتبر أهم استثمار على الإطلاق. ولفتت إلى تزامن إطلاق الدورة الرابعة مع عام الخمسين، ومشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الرشيدة، والتي تعكس الرؤية الطموحة لصناعة المستقبل، ويتزامن كذلك مع انطلاق إكسبو 2020 دبي، وهذا ما يزيد من أهمية البرنامج.

بدورها أشارت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي إلى انه تم تطوير البرنامج التدريبي الإرشادي وفق أفضل الممارسات العالمية التدريبية، وإضافة المهارات الأساسية والمطلوبة في فترة ما بعد كوفيد-19، ليصبح البرنامج شاملاً ومتكاملاً ومتميزاً في الآن نفسه، معتبرةً أنه سيتم وضع خطة تدريبية وفق الاحتياجات والمتطلبات المهنية لكل مشاركة في البرنامج، تشمل استشارات وتوجيهات متخصصة تستهدف الارتقاء بمهارات وخبرات المشاركات بالبرنامج، والدفع بمسيرتهن المهنية، حيث إن الموجهين يمثلون كبرى الشركات المتعددة الجنسيات. ودعت سيدات ورائدات الأعمال للتسجيل بالبرنامج باعتباره أحد أنجح برامج التطوير المهني في المنطقة، نظراً لشموليته وتنوعه وتميز تدريباته وخبراته ومدته التي تصل إلى 6 أشهر.

وشملت قائمة الشركات التي شاركت بالبرنامج ووفرت التوجيه والإرشاد للمشاركين فيه «فيزا» و«مجلس الأعمال الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية»، و«سيمينز» و«جيه بي مورجان تشايس بنك» و«داماك للعقارات» و«أمازون ويب سيرفيسيز» و«إيدلمان» و«نستله» و«مكتب إكسبو دبي» وغيرها الكثير من الشركات من شركاء المجلس.

وتضم قائمة أعضاء اللجنة التنفيذية للبرنامج ،نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، وحنان عارف، نائب الرئيس ومدير الاتصال والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ومسؤولة تطوير الأعمال في بنك «سوسيته جنرال- الشرق الأوسط»، ونزهة عسيران جارودي، الشريك الإداري لشركة «شيبمونك للتجارة العامة»، ونسرين لبابيدي، مؤسسة شركة «حرف نون» لتصميم الديكور إضافة إلى سلمى ساخنيني، الرئيس التنفيذي لشركة «آيكون للتدريب والتوجيه».

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