وصل للعقارات تؤجر 130 وحدة سكنية خلال 45 دقيقة

المصدر: دبي- البيان

حققت وصل للعقارات، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، إنجازاً كبيراً بعد أن تمكنت من تأجير 130 وحدة سكنية خلال 45 دقيقة من انطلاق حملة عروضها التي تتزامن مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي».

وشملت الحملة 2000 وحدة سكنية في عدد من مشاريعها المنتشرة في دبي. كما تمكنت الشركة من تأجير 300 شقة خلال اليوم الأول من العرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري. وتمثل هذه النتيجة انعكاساً للاستراتيجية القوية والخطط المدروسة التي تنتهجها الشركة، لتؤكد على مكانة وصل في السوق المحلي الذي يشهد منافسة عالية.

وتمكنت وصل بذلك من تحطيم الرقم السابق الذي سجلته العام الفائت بتأجير 126 وحدة في 6 ساعات، ما يؤكد على الثقة المتنامية في مشاريعها وخطط التأجير الموضوعة، إضافة إلى العروض الموجهة للعملاء.

وشهدت وصل نسبة إقبال عالية من العائلات القادمة من الإمارات الأخرى، حيث سجلت الوحدات المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف أعلى مستويات الطلب خلال اليوم الأول. ويمثل نجاح هذه الحملة دلالة واضحة على انتعاش سوق دبي العقاري عموماً، لتضاف إلى إنجازات وصل في هذا المجال ومنها إعادة ظاهرة الطلب المتزايد على الإيجار، إضافة إلى عوامل النجاح الأخرى، مثل التوقيت المثالي الذي اختارته وصل لإطلاق حملتها.

وكانت وصل لجأت إلى تنفيذ عملية الإيجار عبر تطبيقها المتطور والموقع الإلكتروني حتى تتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من المستأجرين المحتملين في دبي، والحرص على توفير أسلوب جديد مبتكر يضمن لهم الراحة، حيث يتيح التطبيق للمستأجر حجز الوحدات المرغوبة بعد تعبئة كافة التفاصيل الشخصية المطلوبة، إضافة إلى الدفع وإصدار عقود الإيجار في غضون دقائق معدودة. وبذلك، تقدم وصل للعقارات إسهاماً جديداً في إطار جهودها الهادفة إلى دعم سوق دبي العقاري، وإظهار التطور المتواصل ليتفوق على أرقى الأسواق العالمية.

ويستمر العرض حتى نهاية أكتوبر حيث تقدم وصل خصماً بقيمة 5,000 درهم على القيمة الإيجارية، إلى جانب الإعفاء التام من رسوم العمولة والتأمين، مع إمكانية تغطية دفعات الإيجار بموجب 12 شيكاً، إضافة إلى فترة سماح لمدة شهر واحد، وذلك لعقد الإيجار الممتد لسنة واحدة. أما بالنسبة إلى عقد الإيجار لسنتين، ستوفر وصل المزايا ذاتها، يضاف إليها إمكانية تغطية دفعات الإيجارية بموجب 24 شيكاً، وإعطاء المستأجر فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر.

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