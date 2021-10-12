"دي بي ورلد" تتشارك مع مجموعة "سي دي سي" في انشاء منصّة استثمارية في أفريقيا

المصدر: البيان

أعلنت "دي بي ورلد" عن تعاونها مع مجموعة "سي دي سي"، مؤسسة تمويل التنمية والمستثمرين المؤثرين في المملكة المتحدة (CDC) وذلك لإنشاء منصة استثمارية في أفريقيا.

وتم إبرام هذه المنصة لتغطي فترة استثمار طويلة المدى، وفي البداية، ستساهم "دي بي ورلد" بحصصها في ثلاثة موانئ قائمة، وتتوقع استثمار مليار دولار أخرى عبر المنصّة خلال السنوات المقبلة. كما تلتزم "سي دي سي" مبدئياً بحوالي 320 مليون دولار، وتتوقع أن تستثمر ما يصل إلى 400 مليون دولار أخرى على مدى السنوات القادمة، علماً أن الصفقة تخضع لبعض الموافقات التنظيمية النهائية.

وتهدف هذه المنصّة إلى زيادة نسبة الإستثمارات في موانئ المنشأ والوجهات، ومستودعات الحاويات الداخلية والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية الأخرى في جميع أنحاء أفريقيا بهدف زيادة الحركة التجارية وإيجاد فرص العمل الجديدة، وتوسعة نطاق الوصول إلى السلع الأساسية. وسيتم منح المنصّة حصص أقلية بشكلٍ مبدئي في أصول "دي بي ورلد" الحالية مع خطط لتوسعة القدرات، بما يشمل موانئ داكار في السنغال، و العين السخنة في مصر، وبربرة في أرض الصومال. ومن المتوقع أن تساهم التجارة التي تم تمكينها عبر التوسعات الجارية في خلق 138 ألف فرصة عمل إضافية، مما سيدفع العجلة الاقتصادية على نطاق واسع. ومن المتوقع أن تدعم الموانئ بصورة غير مباشرة وظائف مستقرة لحوالي 5 ملايين شخص بحلول عام 2035.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع استراتيجية "دي بي ورلد" التي تتمثل في إبرام الشراكات مع المؤسسات التي توفر خبرة تكاملية، وتتوافق مع رؤية وأهداف المجموعة التي تتمحور حول تمكين التجارة ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في تطوير وتشغيل الموانئ والبنية التحتية وتقديم الحلول اللوجستية في أفريقيا والعالم.

ومن جهة أخرى، تحظى مجموعة "سي دي سي"، وهي مؤسسة تمويل التنمية والمستثمرين المؤثرين في المملكة المتحدة، بأكثر من 70 عاماً من الخبرة في دعم النمو المستدام للأعمال في أفريقيا وجنوب آسيا على المدى الطويل، وهي مملوكة لحكومة المملكة المتحدة، وتتمثل أهدافها في إحداث تأثير إنمائي من خلال دعم نمو الأعمال التجارية التي تخلص الناس من الفقر، وتضمن تحقيق العوائد المادية.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": "نحن سعداء للإعلان عن شراكتنا مع مجموعة ’سي دي سي‘ التي ستمكن من زيادة الاستثمار في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية في جميع أنحاء أفريقيا، وتسهم في زيادة الكفاءة تنمية الحركة التجارية، وإيجاد فرص العمل لعشرات الملايين من الناس خلال العقد المقبل".

وأضاف بن سليّم: "من خلال هذا التعاون، استطعنا ان نجد شريكاً يتوافق معنا في هدفنا المتمثل بالاستثمار والمساهمة في إنشاء بنية تحتية مسؤولة ومستدامة في أفريقيا على المدى الطويل، وهو أمر أساسي لإطلاق القدرات التجارية الكامنة في القارة".

وأكد بن سليّم التزام "دي بي ورلد" تجاه أفريقيا على المدى الطويل، ووجود فرص كبيرة للنمو على المدى الطويل في أنحاء القارة، حيث توفر الشراكة مع "سي دي سي" المرونة اللازمة لتسريع هذه الفرص والاستفادة منها.

وأضاف: "من خلال الجمع بين معرفتنا الوطيدة بالموانئ والخدمات اللوجستية وخبرة ’سي دي سي‘ الاستثمارية العميقة في البنية التحتية في أفريقيا، يمكننا زيادة كفاءة سلسلة التوريد، وتعزيز القيمة لدى جميع الجهات المعنية في نهاية المطاف".

ومن جانبه، قال السيد نك أودونوه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سي دي سي": "يتمتع اقتصاد الدول النامية على الاستقرار والإزدهار ويرجع الفضل في ذلك في القدرة على تأمين الوصول الموثوق إلى طرق التجارة العالمية والقارية. ولكننا نشهد بعض التحديات التي تمنع من تحقيق الامكانات الكاملة للقارة الأفريقية، ويرجع ذلك لعدم وجود شبكة متكاملة من الموانئ، مما يؤدي إلى الاختناقات التجارية، والحد من التنمية الاجتماعية في هذه البلدان التي تعتبر من الأقل نمواً في العالم. وستساعد هذه المنصّة رواد الأعمال والشركات على تسريع النمو من خلال تسهيل الوصول إلى طرق تجارية موثوقة، كما ستساعد المستهلكين الأفارقة عبر تقليل كلفة السلع الحيوية والمواد الغذائية الأساسية".

وختم أودونوه بقوله: "نحن فخورون بدعم ’دي بي ورلد‘ وتحفيزها على إنجاز المزيد في هذه القارة، وتخطيط مسارٍ أقوى لحركة التجارة الأفريقية مع سائر أنحاء العالم".

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