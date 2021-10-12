«دناتا» تعزز خدمات الشحن بتقنية الدرون المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

تواصل «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، الاستثمار في التقنيات المتطورة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتقديم أعلى قيمة لمتعامليها. إذ أبرمت أخيراً شراكة مع «غاذر إيه آي»، الشركة التقنية الناشئة ومقرها الولايات المتحدة، وبدأت استخدام طائرات دون طيار «درون» ذاتية التحكم في مستودعاتها بمطار دالاس فورت وورث الدولي؛ لرقمنة عمليات القبول والتخزين من خلال مراقبة الشحنات بدقة تامة على مدار الساعة.

ويُمكّن برنامج الذكاء الاصطناعي المبتكر الدرون من مسح بيئة المستودعات، وجمع بيانات المخزون وحساب الحالات وقياس درجة الحرارة وقراءة الرموز الشريطية باستخدام الكاميرات، دون الحاجة إلى أي بنية تحتية نشطة إضافية. وتظهر بيانات المخزون، التي تجمعها الدرون، مباشرة على جهاز لوحي محمول أو على الويب عبر تطبيق سهل الاستخدام.

وتعمل «الدرون» في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، ما يتيح لدناتا الاستفادة من التكنولوجيا في مرافق سلسلة الشحن المبرد المتطورة أيضاً. وتخطط دناتا لتعميم استخدام الدرون تدريجياً عبر شبكتها العالمية للشحن في الأعوام المقبلة.

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