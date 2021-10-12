«اتحاد الغرف» يبحث فرص الاستثمار مع طاجيكستان

المصدر: (دبي - وام)

بحث اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مع غرفة تجارة وصناعة طاجيكستان، آفاق التعاون المشترك وفرص الاستثمار بين القطاع الخاص الإماراتي والطاجيكي في عدد من المجالات الهامة لدى الجانبين. جاء ذلك خلال استقبال حميد محمد بن سالم، الأمين العام للاتحاد، جمشيد جيمخونزاده رئيس «غرفة طاجيكستان».

وأعرب الأمين العام لاتحاد الغرف عن ترحيب قطاع الأعمال الإماراتي بإقامة شراكات استثمارية مجدية مع القطاع الخاص الطاجيكي؛ نظراً للموارد الاقتصادية المتوفرة لديها، لا سيما المائية والزراعية بما يعود بتبادل المنافع والمصالح على البلدين.

وعبّر رئيس غرفة طاجيكستان عن سعادته باللقاء؛ لبحث الفرص الاستثمارية في طاجيكستان والإمارات، وإيجاد الآليات اللازمة التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها بالشكل الأمثل. وأثنى على المناخ الاستثماري والموقع الاستراتيجي وبيئة الأعمال التي تتميز بها الإمارات.

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