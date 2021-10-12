الموافقة على دمج «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»

المصدر: (دبي - البيان)

وافقت عمومية «إعمار العقارية» على قرار الاندماج مع «إعمار مولز»، بإصدار وتخصيص 0.51 سهم جديد بالشركة، مقابل كل سهم واحد من أسهم «إعمار مولز» (عدا الأسهم المسجلة باسم «إعمار العقارية»).

وقالت إعمار العقارية، في بيان نشره موقع سوق دبي المالي، أمس، إن عموميتها وافقت على إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال «إعمار مولز» بعد إتمام الاندماج، وتحويلها لصالح إعمار لإدارة مراكز التسوق المملوكة بالكامل للشركة. كما وافقت جمعية إعمار العقارية على زيادة رأس مال الشركة إلى 8.18 مليارات درهم، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة لتعكس رأس مال الشركة بعد الزيادة.

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