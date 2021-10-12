5 مليارات فائض ميزان تجارة الإمارات مع دول الخليج

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

بلغ فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 5 مليارات درهم، خلال العام الماضي 2020، بحسب أحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت الإحصاءات أن فائض الميزان التجاري المحقق في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، جاء بعد تحقيق الإمارات صادرات وطنية غير نفطية بنحو 48.8 مليار درهم بوزن 29.3 مليون طن، مقابل واردات بنحو 43.7 مليار درهم بوزن 26.4 مليون طن، وبلغت قيمة إعادة التصدير 103.8 مليارات درهم بوزن 4.08 ملايين طن، ليبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول مجلس التعاون لنحو 196.4 مليار درهم بوزن 59.9 مليون طن تعادل 14% من إجمالي تجارة الدولة الخارجية مع العالم.

واستحوذت السعودية على النصيب الأكبر من تجارة الدولة مع دول المجلس، بإجمالي 103.9 مليارات درهم بوزن 11.8 مليون طن، تشمل صادرات بقيمة 25.5 مليار درهم وواردات بنحو 23.7 مليار درهم، وإعادة تصدير بنحو 54.5 مليار درهم، وجاءت عُمان ثانياً، بإجمالي تجارة 42.3 مليار درهم موزعة بواقع 12.28 مليار درهم صادرات، و6.74 مليارات درهم واردات، وإعادة تصدير بنحو 23.29 مليار درهم، فيما حلّت الكويت ثالثاً، بإجمالي تجارة بلغ 30.02 مليار درهم، منها 7.35 مليارات درهم صادرات، و4.19 مليارات واردات و18.46 مليار درهم إعادة تصدير، ورابعاً البحرين بإجمالي 20 مليار درهم، تشمل صادرات بقيمة 3.58 مليارات، و9.07 مليارات واردات، وإعادة تصدير بنحو 7.47 مليارات درهم.

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