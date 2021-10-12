100 % معدل توطين مديري فروع «دبي الإسلامي»

المصدر: (دبي - البيان )

سجل معدل التوطين في بنك دبي الإسلامي 45%، ما يقارب نصف إجمالي موظفيه، محققاً معدل توطين 100% على مستوى مديري الفروع، ومحافظاً على أفضل مستويات التوطين، وفق ما تنص عليه متطلبات مصرف الإمارات المركزي، وتتقلد نحو 550 امرأة إماراتية مناصب متنوعة في بنك دبي الإسلامي.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «هدفنا في بنك دبي الإسلامي تنشئة ورعاية الجيل القادم من قادة قطاع الخدمات المالية، ونواصل التزامنا برؤية دولة الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين» لتعزيز التوطين في القطاع الخاص».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز