اعتماد مشروع جائزة الفجيرة للتميز الاقتصادي

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مشروع جائزة الفجيرة للتميز الاقتصادي الذي يأتي في إطار مساعي الغرفة الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للأنشطة الإنتاجية، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الـ11 لمجلس الإدارة برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس المجلس في مقر الغرفة.

وأوضح سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة أن مشروع الجائزة يأتي بناء على قناعة الغرفة بأهمية جوائز التميز كمفتاح لنمو الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية عبر تحفيزها على الإبداع والأداء المؤسسي المتميز ولتكون قادرة على ترجمة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بشأن مسيرة تحقيق التنمية المستدامة بالإمارة.

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