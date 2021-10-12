حصة آل مالك «شخصية العام» ضمن «جوائز الإنجاز البحري 2021»

المصدر: أبوظبي- البيان

تم تكريم المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية بجائزة «شخصية العام» في الدورة السادسة من جوائز «الإنجاز البحري 2021»، وذلك خلال حفل أقيم في فندق العنوان، دبي بتاريخ 10 أكتوبر 2021 على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للرافعات البحرية (Offshore Jack Up Middle East)، ويتم منح هذه الجائزة المرموقة للشخصيات المؤثرة في القطاع البحري.

وحصلت المهندسة حصة آل مالك على الجائزة بفضل جهودها المتميزة في القطاع البحري بالدولة والذي شهد نمواً كبيراً في السنوات الماضية. ومن خلال إنجازاتها، أصبحت آل مالك اسماً معروفاً ليس في القطاع البحري لدولة الإمارات فحسب، وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل.

وقالت حصة آل مالك: "أسهمت البنية التحتية البحرية المتطورة لدولة الإمارات والقدرات الهائلة لموانئنا ومنشآتنا البحرية، في تعزيز نجاح القطاع البحري وخدمات الدعم البحري في الدولة، ففي عام 2020، بلغ حجم أسطول الدولة 970 سفينة، وتم مناولة أكثر من 19 مليون حاوية مكافئة في موانئ الدولة، لذا، يعد القطاع البحري في الدولة نموذجاً مميزاً على مستوى العالم، ولضمان استمرار نمو القطاع، لديّ قناعة راسخة أن رسالتي الشخصية هي دعم الصناعة بكل طريقة ممكنة، ولتحقيق ذلك، أعمل انسجاماً مع الأهداف والمبادرات الوطنية لدعم هذا القطاع، وفي وزارة الطاقة والبنية التحتية، نعمل على إصدار العديد من القرارات، التي تخفف من الأعباء على كاهل أصحاب السفن وشركات الدعم البحري

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