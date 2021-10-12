وكالتا ائتمان الصادرات الإماراتية والإيطالية تناقشان الدعم المشترك للمشاريع

المصدر: (دبي- البيان)

ناقشت الاتحاد لائتمان الصادرات، مع نظيرتها في إيطاليا شركة «ساتشي»، وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، آخر مستجدات تعاونهما المشترك لدعم مشاريع التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في البلدين.

جاء الاجتماع في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في 2018، ضمن إطار الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا، التي عقدت في روما، ووضعت الإطار العام لتعزيز الفرص التجارية بين البلدين.

واجتمع الوفد الإيطالي الذي ترأسه رودولفو إيروري، رئيس شركة ساتشي، ومايكل رون كبير المسؤولين الدوليين في ساتشي ورئيس اتحاد بيرن، وماوريزيو دي أندريا رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الشبكة الدولية في ساتشي، مع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعدد من كبار المسؤولين في مكتب الاتحاد لائتمان الصادرات في دبي.

وناقش الطرفان مستجدات التعاون في مجال التأمين المشترك، وإعادة التأمين في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة، فضلاً عن دعم حصول هذه المشاريع على تمويلات إسلامية ومستدامة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية لكلا البلدين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذ لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: من خلال تقديم الدعم للشركات الإماراتية والإيطالية العاملة في قطاع التنمية المستدامة والمشاريع الخضراء، فإننا نعمل على زيادة تنافسية هذه الشركات في قطاع التجارة والتصدير، والذي بدوره، يسهم في تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.

ومن خلال الاستمرار بتقديم حلول حماية الائتمان التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نشهد تقدماً ملحوظاً في بناء «طريق الحلال».

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