أسهم 38 شركة خضراء والسيولة تناهز ملياري درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

صعدت أسهم 38 شركة في ختام جلسة أمس، بسيولة ناهزت ملياري درهم وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية مع صعود سوق أبوظبي بدعم مشتريات الأجانب والمؤسسات، فيما تماسك سوق دبي مدعوماً بمكاسب «الإمارات دبي الوطني».

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.68% ليغلق عند 7782.53 نقطة وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية، يتصدرها البنوك والعقار والطاقة والاتصالات، فيما تماسك سوق دبي بدعم مكاسب أسهم البنوك إذ انخفض طفيفاً بنحو 0.12% ليصل إلى 2770 نقطة مع ضغط تراجع أسهم العقار والاستثمار والنقل.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.93 مليار درهم، منها 1.8 مليار في أبوظبي و130.3 مليوناً بدبي. وجرى تداول 360 مليون سهم، موزعة بواقع 296.5 مليوناً في أبوظبي و64.47 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 12191 صفقة.

سوق دبي

ودعم تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.07% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.76% فيما تراجع «دبي الإسلامي» 0.6%، فيما نزل قطاع العقار 0.2% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.5% و«إعمار للتطوير» 1.03% فيما صعد «ديار» 0.3% و«إعمار مولز» 0.5% و«الاتحاد العقارية» 1.46% و«داماك» 0.81%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.9%. ونزل قطاع النقل 0.12%. وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 30.7 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 24 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 14.5 مليوناً.

وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 1.96%، فيما كان «السلام البحرين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.06%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 11.34 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.91% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.14% و«أبوظبي التجاري» 0.79% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.36%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.7% بعد نمو «ألفا ظبي» 3.54%. وزاد قطاع العقار 0.53%. وصعد قطاع الاتصالات 0.09%، ونما قطاع الطاقة 1%.

وتزعم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 331 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 309.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» 282.9 مليوناً. وحقق «ايه اس جي» أكبر ارتفاع بنسبة 14.97%، فيما كان «مجموعة الشارقة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 64.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

إفصاح

يجتمع مجلس إدارة «أدنوك للحفر» في 14 أكتوبر الجاري لإقرار تعيين معن العايدي مقرراً لمجلس الإدارة والنظر في الأداء التشغيلي للشركة عن الربع السابق، والموافقة على ميزانية الشركة لعام 2021، وخطة العمل للأعوام 2022 حتى 2026.

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