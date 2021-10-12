اندماج بين «بيداشينج» و«تيبس أند توز»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقعت مجموعة «ملتيبلاي» التابعة للشركة العالمية القابضة، المالكة لعلامة التجميل «بيداشينج»، ومجموعة بن سهيل، الشركة بمجال التجميل والمالكة لعلامة «تيبس أند توز» اتفاقية اندماج بين العلامتين التجاريتين.

وستعمل الشراكة في إطار مجموعة «اومورفيا» التي تم تشكيلها حديثاً، وتمتلك ام جي ويلنس 51٪ من المشروع المشترك وهي شركة تابعة لمجموعة «ملتيبلاي»، و49٪ لمساهمين آخرين فيما تمتلك مجموعة «أومورفيا» القابضة 100٪ من أسهم العلامات التجارية، بما في ذلك علامة التجميل تيبس أند توز، بيداشينج، جاز لاونج سبا وبن سهيل للتوزيع.

وقال سيد شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: دمج العمليات التجارية للعلامتين التجاريتين سيسمح بتبسيط عملياتهما وتسريع النمو في قطاع التجميل والعناية الشخصية، مع تركيز المجموعة بالتساوي على تنمية معقلها في سوق توزيع منتجات التجميل الراقية داخل المنطقة.

وقال فارس اليبهوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أومورفيا: من خلال الجمع بين قوة أفضل العلامات التجارية المعروفة في مجال الجمال والعناية الشخصية في المنطقة، يمكننا الاستمرار في التركيز على النمو الإقليمي في السوق المزدهر.

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