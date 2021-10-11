الدورة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب تنطلق الأربعاء بمشاركة محلية ودولية واسعة

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب الأربعاء وتستمر لغاية 16 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 353 شركة عارضة وعلامة تجارية من 28 دولة من جميع أنحاء العالم، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ويعد المعرض الفعالية الأولى من نوعها في قطاع صناعات القوارب ومعدات صيد الأسماك، بالإضافة إلى الرياضات البحرية والترفيهية المختلفة التي تقام في الدولة في مرحلة التعافي من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وينظم من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بشراكة استراتيجية مع شركة أبوظبي البحرية، وكوكبة من الشركات المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية، ويقام على منطقة المارينا المقابلة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض على شارع الخليج العربي.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها:

تعكس نسب النمو التي شهدتها الدورة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب ثقة شركائنا في قدرتنا على إنجاح هذه الفعالية المتميزة وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حيث ارتفع عدد الشركات والعلامات التجارية المشاركة بنسبة 24 % مقارنة مع الدورة السابقة للمعرض في 2019 ليصل إلى 353 شركة عارضة وعلامة تجارية من 28 دولة والتي ارتفع عددها بنسبة 5 % مقارنة مع الدورة السابقة.

وأضاف: تدشن الدورة الثالثة للمعرض انطلاقة موسم حافل بالفعاليات التي تنظمها أدنيك وتستضيفها مراكزنا في مختلف القطاعات في الربع الثالث من العام الحالي، والتي تؤكد على قيادة الشركة لمرحلة التعافي في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في الدولة، والمساهمة الفاعلة بالنهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات الحيوية وفق تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة.

وارتفعت المساحة الكلية لمناطق العروض الداخلية والخارجية والبحرية للدورة الحالية للمعرض قد ارتفعت لتصل إلى 42 ألف متر مربع وبنسبة نمو وصلت إلى 5 % في حين ارتفع عدد اليخوت والقوارب المشاركة على القناة البحرية بنسبة نمو بلغت 8 % مقارنة مع الدورة السابقة.

وقال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، التابعة والمملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك):

«يعد معرض أبوظبي الدولي للقوارب المنصة المثالية للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي وصلت إليها قطاعات صناعات القوارب ومعدات الصيد بالإضافة إلى الرياضات البحرية والترفيهية.

وبالإضافة إلى ذلك يوفر المعرض منصة فريدة للشركات لعقد الصفقات وبحث فرص التعاون وإيجاد الشراكات التي من شأنها أن تعزز نمو هذا القطاع الهام».

ومن المنتظر أن تقوم 25 % من الشركات العارضة بإطلاق عدد كبير من الابتكارات ومنتجات جديدة يتم الإعلان عنها للمرة الأولى على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتبلغ نسبة الشركات والعلامات التجارية التي تشارك للمرة الأولى في فعاليات المعرض 43 % من مجموع الشركات العارضة، بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد على 200 إعلامي ومؤثر في تغطية الحدث، وبنسبة نمو تتجاوز الـ 25 % مقارنة مع الدورة الثانية للمعرض.

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