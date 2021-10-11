مجموعة «لايف» تفتتح 10 فروع في الدولة في يوم واحد

المصدر: دبي – البيان

أعلنت إدارة مجموعة صيدليات لايف اليوم عن افتتاح وإطلاق متسلسل لـ 10 فروع جديدة موزعة على أنحاء الدولة في إجراء يعتبر الأضخم والأول من نوعه للبيع بالتجزئة، وجاء بعد تفشي فيروس «كوفيد 19»، وزيادة الطلب على الأدوية. تنضم الفروع الجديدة إلى 275 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء الإمارات.

وقال عبد الناصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لسلسلة صيدليات لايف: «يسعدنا اليوم أن نقوم بافتتاح كبير لأول مرة بهذا الشكل على الإطلاق.. وكمستثمرين يشير توسع شبكتنا إلى ثقتنا وتوقعاتنا الإيجابية لنمو النهوض الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة خاصةً بعد الوباء الذي مر على العالم كله».

وأكد أن هذا الإطلاق يمثل علامة بارزة في العودة الاقتصادية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة «كورونا»، حيث أصبح من الممكن تحقيق هذا الهدف من خلال المساعي الاستباقية لحكومة الإمارات وبفضل حكمة ورؤية قيادتها الرشيدة.

وتوقع أن يؤدي افتتاح الصيدليات الجديدة وإضافة هذا الحيز الكبير من مساحات البيع بالتجزئة إلى نمو سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة تزيد على 3.5 مليارات دولار أمريكي، مما سيجعله سبباً لتعزيز مساهمتها في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الدخول في العيادات وخدمات الرعاية الصحية الأخرى في الأشهر المقبلة.

إلى جانب ذلك، قال الرئيس التنفيذي لسلسلة صيدليات لايف آدم نزار: تأتي عملية افتتاحنا لهذه الفروع الجديدة في مختلف أنحاء الإمارات استكمالاً لاستراتيجيتنا في التواجد في كافة الأماكن الحيوية لخدمة زبائننا على النحو المطلوب وتلبية احتياجاتهم في أي وقت وفي أي مكان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز