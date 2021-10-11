«ڤاليو» لحلول الدفع تحصد جائزة «أفضل شركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية» لعام 2021

المصدر: القاهرة – البيان

أعلنت، اليوم، شركة «ڤاليو»، منصة توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية، لتقديم أفضل حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) بالسوق المصري، عن فوزها بجائزة «أفضل شركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لعام 2021»، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز الابتكار التكنولوجي، الذي أقامته مجلة رواد الأعمال Entrepreneur الشرق الأوسط التابعة لمؤسسة بي إن سي للنشر في السادس من شهر أكتوبر الجاري بفندق «رافلز» بمدينة دبي.

وقد حظيت شركة «ڤاليو» خلال الحفل بإشادة بالغة على إنجازاتها ومسيرة نموها المشهودة، حيث تجاوز عدد المسجلين بالمنصة 170 ألف مستخدم، فيما تخطى عدد المعاملات منذ انطلاق أعمال الشركة أكثر من 400 ألف معاملة بقيمة تربو على 2 مليار جنيه.

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بحصد «ڤاليو» جائزة أفضل شركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لعام 2021 من مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط، وترشّحها لهذه الجائزة من قبل رواد مجال تكنولوجيا الخدمات المالية.

وأكد حسونة أن فوز «ڤاليو» بهذه الجائزة؛ يعكس الإنجازات القوية التي أحرزتها على صعيد التوسع بنطاق خدماتها عبر ابتكار الخدمات الجديدة وتنمية شبكة التجار وإقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية المثمرة. وأضاف حسونة:

إن هذه الإنجازات جعلت من «ڤاليو» ركناً أساسياً في حياة المصريين باعتبارها الشريك المفضل لحلول الشراء الآن والدفع لاحقاً، التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتلبية مختلف احتياجاتهم، خصوصاً مع مواصلة «ڤاليو» التركيز على مواكبة مستجدات السوق لتوفير تجربة متميزة بسهولة الاستخدام وترقى لتطلعات العملاء.

وفي ضوء إيمانها بأهمية وقيمة الشراكات الاستراتيجية ومردودها الإيجابي على العملاء والتجار، مضت «ڤاليو» قدماً خلال الفترة الماضية نحو إقامة العديد من الشراكات المثمرة مع أبرز الكيانات الرائدة في سوق تجارة التجزئة، مثل «مجموعة ماجد الفطيم» ومجموعة «مراكز» ومجموعة «ازاديا» و«إيكيا» والكثير من الشركاء.

وتأتي هذه الشراكات الجديدة في إطار استراتيجية «ڤاليو» الهادفة إلى التوسع بقاعدة العملاء، وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري، عبر تزويد العملاء بأيسر حلول الشراء الآن والدفع لاحقاً بأبرز مراكز التسوق في مصر.

كما عكفت «ڤاليو» على التوسع بنطاق خدماتها، لتغطي قطاعات جديدة مثل الرعاية الصحية والتعليم والأندية الرياضية. وخلال مايو 2021، أطلقت الشركة برنامج «ڤاليو فاميلي»، والذي يتيح لأقارب العملاء من الدرجة الأولى التي تزيد أعمارهم عن 16 عاماً الحصول على خدمات التمويل الاستهلاكي، وهو أول برنامج من نوعه في السوق المصري، حيث يهدف إلى التوسع بخدمة العملاء غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.

وعلاوة على ذلك، أطلقت «ڤاليو» خلال سبتمبر من العام الجاري برنامج «معاك»، الذي يستهدف تلبية احتياجات الشرائح الشبابية التي لا تحظى من قبل بتغطية خدمات التمويل الاستهلاكي المتمثلين في طلاب المرحلة الجامعية ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً.

وأعرب وسام يونان الرئيس التنفيذي لمؤسسة بي إن سي للنشر، عن اعتزاز مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط بتكريم اللاعبين الأكثر ابتكاراً وتأثيراً في مجال الخدمات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممن يمتد تأثيرهم من رسم مستقبل ساحة الخدمات التكنولوجية إلى تمهيد الطريق أمام شركائهم لتحقيق النمو.

ومن هذا المنطلق؛ فإن شركة «ڤاليو» هي الأكثر استحقاقاً بجائزة «أفضل شركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية» لهذا العام، تقديراً لمساهماتها القوية ذات القيمة المضافة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بالسوق المصري.

وأسهمت «ڤاليو» بقوة خلال العام في دعم أهداف الشمول المالي في مصر، عبر تعزيز قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث تجاوز حجم محفظتها التمويلية حاجز المليار جنيه، ليصل إلى 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021. كما أحرزت الشركة أداء قوياً انعكس في العديد من مؤشرات النمو، سواء على صعيد قاعدة العملاء، أو على مستوى عدد الشركاء التجار، وعدد المعاملات، فضلاً عن ارتفاع عدد تحميلات التطبيق بمعدل سنوي نسبة 115%.

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