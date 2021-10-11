تريند مايكرو تستعرض أبرز ابتكارات الأمن السيبراني في معرض جيتكس

المصدر: دبي- البيان

تستعرض تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي» المتخصص في مجال التكنولوجيا والذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر أبرز ابتكارات الأمن السيبراني والحلول الأمنية المتقدمة المصممة لتمكين المؤسسات والشركات من حماية بنيتها التحتية الرقمية في ظل مشهد التهديدات المتغير باستمرار.

وقال معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: قطعنا شوطاً كبيراً في تريند مايكرو لتمكين شركائنا من حماية عمليات شركاتهم، كما سارعنا إلى مساعدة الشركات على مواكبة التحول الرقمي الذي شهده العالم خلال العام الماضي.

ومشاركتنا في معرض جيتكس 2021 تعد فرصة ذهبية أخرى لتمكيننا من استعراض أبرز الابتكارات في مجال الأمن السيبراني وأحدث الحلول الأمنية الهادفة لحماية الشركات عبر السحابة والشبكات والأجهزة والنقاط الطرفية، لتمكينها من السيطرة على أنظمتها للعبور بأمان نحو الحقبة الرقمية الجديدة.

وتتضمن مشاركة تريند مايكرو في معرض جيتكس في استعراض حلولها الأمنية في جناحها، بالإضافة إلى عقد عدد من الجلسات الحوارية على هامش الحدث، يتطرق خلالها نخبة من خبراء الشركة إلى عدد من التحديات في مجال الأمن السيبراني والحلول اللازمة للتغلب عليها.

وأصدرت تريند مايكرو مؤخراً تقريرها الأمني عن النصف الأول من عام 2021 تحت عنوان: هجمات على جميع المستويات. سلط التقرير الضوء على مشهد التهديدات الذي يتطور بشكل مستمر، وأهمية تعزيز الوضع السيبراني والممارسات الأمنية في المنطقة.

وجاء فيه أن دول الخليج العربي تعرضت لأكثر من 62 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني، وأكثر من 155 ألف هجمة عبر روابط الاستضافة، وأكثر من 28 مليون ضحية للروابط الضارة، كما تمكنت حلول تريند مايكرو من اكتشاف أكثر من 7 ملايين برنامج خبيث، و2133 هجمة على القطاع المصرفي عبر البرامج الخبيثة.

وتعطي هذه الأرقام مؤشراً حقيقياً بأن المؤسسات ستحتاج إلى تعديل وضعها الأمني، وإعادة تقييم استراتيجياتها وسياساتها السيبرانية، وهذا ما سيركز عليه خبراء تريند مايكرو خلال محاضراتهم التوعوية في معرض «جيتكس 2021».

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