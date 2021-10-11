القطاع الخاص في دبي يواصل نموه للشهر العاشر على التوالي

المصدر: دبي- سيد صالح

واصل القطاع الخاص غير النفطي نموه في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتستمر بذلك سلسلة نمو غير منقطعة للشهر العاشر على التوالي، وفقاً لاستبيان «مؤشر مديري المشتريات» الذي يصدر شهرياً عن شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية للبيانات الاقتصادية.

وبلغت قراءة المؤشر في دبي عن سبتمبر 51.5 نقطة في إشارة إلى استمرارية التحسن في البيئة التشغيلية للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.

وذكر التقرير المُرفق بنتائج المؤشر أن ناتج القطاع واصل في سبتمبر توسعه وبزخم مُتسارع، فيما خفضت الشركة الخاصة بدبي خلال الشهر الماضي رسوم إنتاجها بأسرع مُعدّل في غضون عام.

وأفاد التقرير بأن ثقة الشركات الخاصة العاملة في دبي اكتسبت زخماً في سبتمبر، كونه الشهر الذي سبق افتتاح «إكسبو 2020 دبي» مُباشَرة، وذلك على أمل أن يُحفز الحدث المُرتقَب حركة المبيعات ويُجدد ارتفاعها.

وأوضح التقرير أن قطاعي السياحة وتجارة الجملة والتجزئة تحديداً هما اللذَين قادا الارتفاع الإجمالي في مشاعر التفاؤل حيال المُستقبل لدى المسؤولين بالشركات الخاصة في دبي.

وأضاف إن شركات السياحة والسفر بصفة خاصة سجلت ارتفاعاً مُستداماً في مبيعاتها خلال سبتمبر، الأمر الذي يرتبط على الأرجح ببدء فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في مطلع الشهر الجاري.

وعلاوة على ذلك، سجلت مشاعر التفاؤل لدى مسؤولي شركات السياحة والسفر بدبي أعلى معدلاتها منذ خمسة أشهر، وفاقت في سبتمبر مشاعر التفاؤل لدى مسؤولي الشركات بأي قطاع خاص آخر غير نفطي في دبي.

كما واصلت توقعات المسؤولين بالشركات الخاصة غير النفطية في دبي حيال انتاجيتها تحسنها في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي، وذلك على خلفية آمالهم بمواصلة اقتصاد دبي لتعافيه من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19».وواصلت الشركات الخاصة بدبي في بناء قواها العاملة في نهاية الربع الثالث من 2021، وذلك على خلفية ارتفاع مشاعر الثقة لدى مسؤوليها.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى «آي اتش إس ماركيت»، تعليقاً على نتائج المؤشر: «أبدت الشركات الخاصة في دبي عدم اكتراثها بالتراجع في طلبيات الشراء خلال سبتمبر، وذلك بسبب بقاء التوسع في انتاجيتها مرتفعاً على نحو حاد وبمُعدل قريب من معدل ارتفاعه في أغسطس، والذي كان الأعلى منذ عامين. ونتيجة لذلك، ارتفع «مؤشر مديري المشتريات» فوق علامة الــ 50 نقطة وأنهى الربع الثالث من العام الجاري بأعلى متوسط لثلاثة أشهر منذ نهاية عام 2019».

وأضاف أوين: «وعلاوة على ذلك، بدأ «إكسبو 2020 دبي»، والذي يتوقع أن يُحفز المبيعات في قطاع الخدمات على مدى الأشهر الستة المُقبلة على الأقل».

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