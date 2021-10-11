السعد هوم تطلق تطبيقها الذكي " أي شوب" في الامارات

المصدر: الشارقة – البيان

أطلقت شركة السعد هوم في الإمارات أمس منصنها الالكترونية " أي شوب Eshop " لتكون التطبيق الأول والمتجر الذكي الأول المتخصص في مستلزمات البيت العصري و يجتمع فيه التسوق العصري الحديث مع التسوق التقليدي لتجربة فريدة وتسوق ذكي، حيث يمكن للعميل الان التسوق ببساطة من خلال تطبيق الهاتف المحمول "Al Saad Home App" فقط عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الـ Qr الخاص بالمنتج وإضافته إلى عربة التسوق الخاصة به، وبعد الانتهاء من التسوق يمكن للمستخدم اتمام عملية الشراء بضغطة زر حيث سيتم تحضير طلبك خلال دقائق / دون الحاجة الى بائع حتى ، وفي حال رغبة العميل يمكن ايصال الطلب لمنزله خلال 24 ساعة فقط.

وقال محمد محمود السعدي رئيس مجلس إدارة شركة السعد هوم "أن دولة الامارات تحتضن الآن الحدث الأضخم في العالم اكسبو2020 وفيه تجتمع الثقافات والدول كلها في مكان واحد للتخطيط للمستقبل وعرض الأفكار الرائدة وتقريب الحضارات، ونحن سعداء بإطلاق تطبيق Eshop رسمياً في دولة الإمارات عبر منصة السعد هوم ، سنمنح كل متسوّق فرصة خالية من المخاطر لتجربة الرفاهية، فضلاً عن شراء منتجات عملية وصديقة للبيئة بأسعار مناسبة. يتمحور اهتمامنا في التطبيق حول العملاء وتجربة الشراء عبر المنصة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإضفاء البهجة والسعادة على حياتهم».

وقال السعدي: تأسست شركة السعد هوم في الإمارات عام 1990 ، ونسعى للوصول لكل بيت في الإمارات وأن نملأ كل بيت بالسعادة من خلال توفير أفضل المفروشات بأقل تكلفة، نحن متخصصون في توفير مستلزمات السرير من البياضات والألحف والمفارش ومخدات النوم ومراتب السرير بالإضافة للسجاد وأطقم الحمام والاكسسوارات المنزلية.

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