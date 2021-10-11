مدن ياس الترفيهية تحصد ثلاثاً من «جوائز بلولوب للابتكار 2021»

المصدر: أبوظبي- البيان

فازت مدن ياس الترفيهية بثلاث جوائز خلال النسخة الأولى من «جوائز بلولوب للابتكار 2021». وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في «جوائز بلولوب للابتكار 2021» خلال مؤتمر «في-إكسبو» الافتراضي الذي أقيم مؤخراً، والتي حصدت خلاله مدن ياس الترفيهية ثلاث جوائز مميزة من بين أكثر من 130 مشاركة عالمية ضمن 13 فئة مختلفة.

وفازت تقنية التعرف على الوجه (FacePass) في مدن ياس الترفيهية بالمركز الأول عن فئة «التكنولوجيا»، كما فازت تجربتا «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي» في عالم فيراري أبوظبي بالج بالمركز الأول عن فئة التجارب «المذهلة»، في حين فازت تجربة الواقع الافتراضي تحت الماء في ياس ووتروورلد أبوظبي، الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، بالمركز الثالث عن فئة التجارب «المائية».

وقال الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز: «تلتزم فرح إكسبيرينسز بتوفير أعلى المعايير للتجارب الغامرة والمبتكرة في جميع المدن والمرافق الترفيهية التي تديرها.

نحن فخورون بهذا التكريم الذي يضعنا في مصاف أبرز المبتكرين والرواد في صناعة التسلية والترفيه في الوقت الذي نواصل فيه تقديم أفضل العروض الترفيهية التي تواكب متطلبات الجميع.

إن فوزنا خلال النسخة الأولى من جوائز بلولوب للابتكار هو بمثابة دليلٍ هامٍ على تميز جهودنا وحرصنا الدائم على تسخير أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا للارتقاء بتجربة الضيوف لأعلى المستويات».

وتضم لجنة التحكيم الخاصة بجوائز بلولوب للابتكار نخبة من الشخصيات المرموقة في صناعة التسلية والترفيه، وتعمل هذه الجوائز على تكريم المنتجات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تطوير مستقبل تجارب الضيوف.

وتقوم لجنة التحكيم الخاصة بالجوائز بتسليط الضوء على مختلف المشاريع والمنتجات والخدمات الجديدة من مختلف أنحاء العالم، التي تساهم في تعزيز آفاق صناعة التسلية والترفيه والانتقال بها إلى مستويات جديدة غير مسبوقة.

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