10 سيارات مرسيدس ضمن أسطول نيرفانا لتلبية احتياجات المسافرين

المصدر: أبوظبي – البيان

استحوذت شركة نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجيستية على أسطول من عشر سيارات مرسيدس بنز الفئة- S من شركة الإمارات للسيارات. ستضيف سيارات السيدان الحصرية إلى أسطول نيرفانا المتنامي من السيارات الفاخرة لتلبية احتياجات المسافرين رفيعي المستوى.

توفر مرسيدس-بنز S500 أعلى مستويات الأمان والراحة، وهي مجهزة بالكامل بميزات عالية التقنية لتعزيز كل رحلة. وأعلنت الشركتان رسمياً عن الصفقة واحتفلتا بها خلال حفل إزاحة الستار رسمياً أقيم في المقر الرئيسي لشركة نيرفانا في مارينا بريك ووتر في أبوظبي.

وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة العضو المنتدب: «اليوم ينمو أسطول نيرفانا مع 10 سيارات جديدة من فئة اس كلاس 500 من خلال حرصنا على تأمين أعلى مستويات الرفاهية والراحة».

وأضاف علاء العلي: «إن نيرفانا القابضة تتوسع في المنطقة من خلال زيادة عملياتها التشغيلية وتتجه بخطى واضحة ومحددة واستراتيجيات مدروسة للتوسع».

وعلق محمد غازي المومني، المدير العام لشركة الإمارات للسيارات قائلاً: «نحن سعداء للغاية بالتعاون مع نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية، إحدى وكالات السفر الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، في هذه الشراكة المثمرة.

تعتبر مرسيدس-بنز S500 واحدة من أكثر السيارات تطوراً في السوق بفضل تصميمها المذهل وتقنياتها الأفضل في فئتها وتصميمها الداخلي الفاخر. ونحن على يقين من أنه مع هذا الطراز، سيكون لدى نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية سيارة مؤثرة للغاية لتقديمها لعملائها، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل».

استلمت نيرفانا للسفر والسياحة في وقت سابق عشر حافلات مرسيدس بنز من الدرجة الأولى من شركة الإمارات للسيارات هذا العام. إضافة عشر فئات S-Class تعزز عروضها الفاخرة لسوق الإمارات العربية المتحدة.

ونيرفانا للسياحة والسفر هي شركة سفر متخصصة مقرها في الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي، وهي شركة شقيقة لشركة نيرفانا للسفر والسياحة التي تأسست في عام 2007.

وكجزء من نيرفانا القابضة، تعتمد الشركة على ثروة من خبرة في سوق السفر لتقديم خدمات فريدة وعالية الجودة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعملائها من الشركات والقطاع الخاص والتجزئة في جميع أنحاء الدولة وعلى الصعيد الدولي. تدير الشركة باحتراف حجز الفنادق، والنقل، وإدارة المناسبات، والجولات الجماعية، والمزيد.

في عام 2021، وسعت شركة نيرفانا للسياحة والخدمات اللوجستية عروضها لقيادة التزام الشركة بتلبية الاحتياجات اللوجستية، من خلال أسطول مخصص من المركبات الداخلية وفريق من ذوي الخبرة العالية. تقدم الشركة حلولاً لوجستية متخصصة، بينما تقدم نفس المستوى من الرعاية عالية الجودة المتوقعة من أحد أعضاء نيرفانا القابضة.

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