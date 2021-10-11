«سحاب» تحصل على 3 شهادات «آيزو» لأنظمة الأمن وتكنولوجيا المعلومات

المصدر: الشارقة – البيان

حصلت «سحاب للحلول الذكية» التابعة لشركة «الشارقة لإدارة الأصول القابضة» على 3 شهادات من «المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس – آيزو» لجهودها والتزامها بالابتكار في كافة مشاريعها داخل القطاع الحكومي، التي تشمل الخدمات، والمالية، والتجارة الإلكترونية، والأمن الإلكتروني، والحوسبة السحابية، وغيرها من المجالات.

وشملت الشهادات الثلاث، شهادة آيزو 22301، وهي نظام إدارة الأمن والمرونة لاستدامة الأعمال، وشهادة آيزو 27001، وهي نظام إدارة أمن المعلومات للحفاظ على المعلومات وحمايتها، وشهادة آيزو 20000، وهي نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

ويبرز نيل سحاب شهادات الآيزو العالمية مساهماتها الكبيرة في توفير عوامل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى توسع نطاق عملية التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تستعد الشركات والمؤسسات لنمو غير مسبوق مع ازدهار الأسواق وتبني ابتكارات وتكنولوجيا متطورة، ما يستوجب تعزيز الجودة وسرعة الاستجابة للتحديات الإلكترونية المرافقة.

وقال أمين الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية: مواصفات وبروتوكولات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (آيزو) التي يتوجب تلبيتها للحصول على الشهادات المعتمدة المعترف بها دولياً هي مواصفات صارمة لا تساهل فيها، وهو ما يؤكد مستوى الأداء المتكامل والقائم على الابتكار وخبرة فرق وطواقم العمل في شركة «سحاب» التي أهلتنا للحصول على هذه الشهادات، وجسدت حجم التزامنا بتقديم خدمات نوعية تلبي أعلى وأفضل المعايير العالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

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