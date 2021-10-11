يوتيكو وسيمنز يتعاونان لدعم المرحلة النهائية لمشروع محطة حصيان في دبي

المصدر: دبي – البيان

وقعت شركة يوتيكو مع شركة سيمنز اتفاقية مذكرة تفاهم للعمل الهندسي الاستراتيجي والتوريد والخدمات لمشروع محطة حصيان المتكاملة للمياه، تماشياً مع أحدث التطورات التكنولوجية التي سيتم دمجها في مشروع حصيان لأفضل محطة تحلية مستدامة في إمارة دبي.

وقع الاتفاقية علي آل درويش، الرئيس التنفيذي لشركة يوتيكو في الإمارات العربية المتحدة، وحسين اللواتي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس الاستثمارات العالمية لشركة يوتيكو، ومحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط - الصناعات الرقمية لشركة سيمنز الصناعية المحدودة، وفرانكو أتاسي، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط - البنية التحتية الذكية لشركة سيمنز الصناعية المحدودة، ومحمود حنفي، نائب الرئيس لشبكة نقل الحركة في الشرق الأوسط لشركة سيمنز للطاقة المحدودة في معرض ويتيكس ومعرض دبي للطاقة الشمسية في 7 أكتوبر 2021.

وقال علي آل درويش: إن الاتفاقية تمنحنا الفرصة للمساهمة في تطوير أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لإنتاج المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويعتمد على أفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وأحدث التقنيات، وستعمل يوتيكو على ضمان توفير أعلى معايير الجودة لاستدامة عمل المحطة وبأقل تعرفة للمياه في العالم، ومن ناحية أخرى ستعمل شركة سيمنز على إمداد المشروع بمرافق تحلية المياه بسعة إجمالية تبلغ 1.1 مليون متر مكعب / يومياً من أجل تطوير أكبر مجمع لإنتاج الطاقة في المنطقة.

كما أضاف: تساهم هذه الاتفاقية أيضاً على دعم وتعزيز خبرة يوتيكو المتخصصة في مجال تحلية المياه، وتطوير المرافق وإدارة العمليات، والتي أثبتتها الشركة بنجاح في مشاريع تحلية المياه ذات الصعوبة البالغة وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات المستدامة.

وصرح محمد خليفة من شركة سيمنز، أن الشراكة مع شركة يوتيكو تعد بمثابة فوز آخر يساهم في عرض قدرات سيمنز، والتي تتمثل في أحدث منتجاتها وخدماتها التكنولوجية فائقة الجودة، والذي يهدف إلى دعم يوتيكو في تقديم أفضل محطة لتحلية المياه في إمارة دبي، بالإضافة إلى بناء شراكات عمل بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والآن مع شركة يوتيكو كشريك لها في أكبر مشروع لتطوير محطة تحلية المياه في المنطقة.

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