القرية العالمية تطور مرافقها لتعزز تجارب ضيوفها

المصدر: دبي - البيان

تستمر القرية العالمية، إحدى أهم الوجهات الترفيهية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، في وضع اللمسات الأخيرة على تجهيزاتها لإبهار الضيوف مع مجموعة من التحسينات على مرافقها وبنيتها التحتية، قبل انطلاق موسمها الجديد الذي من المقرر أن ينطلق في الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجاري.

وسيتمكن ضيوف القرية العالمية خلال الموسم القادم من الاستمتاع بتجارب تبقى في البال، عبر استكشاف الوجهات الجديدة، والتمتّع بتجارب التسوّق الفريدة، ومشاهدة أروع العروض الترفيهية، وتناول ألذ وأشهى الأطباق العالمية، مع المزيد من الراحة التي ستوفرها التحسينات على الموقع.

وتشمل التحسينات تطوير الشوارع والممرات في الوجهة بما يضمن انسيابية الحركة في حال تدفق أعداد كبيرة من الضيوف ما بين الأجنحة والمنافذ المختلفة. كما حرصت القرية العالمية على تعزيز تجربة الضيوف عن طريق إضافة المزيد من مناطق الجلوس في مختلف محطاتها الرئيسية.

وتعليقاً على التحضيرات، قال مهند إسحاق، مدير أول - علاقات الضيوف في القرية العالمية: «نحرص دائماً على الاستماع إلى آراء الضيوف من خلال ملاحظاتهم ومتابعة أدق التفاصيل في البيانات التي نحصل عليها من خلال دراساتنا المختلفة، بما يهدف إلى تعزيز مستويات الراحة لهم أثناء زيارتهم لنا.

كما نقوم في كل موسم بدراسة جميع نقاط الإحتكاك مع الضيوف والبحث عن أفضل الحلول التي تساهم في تخطّي توقعاتهم.

تشمل التطويرات في هذا الموسم إضافة المزيد من مناطق الجلوس، والتعديل على الممرات لتعزيز انسيابية حركة الضيوف، وتطوير المسرح الرئيسي والمنطقة المحيطة به، والكثير غيرها. مستمرون في السعي نحو هدفنا في تحويل كل زيارة إلى تجربة رائعة ومريحة لضيوفنا، وتلبية رغباتهم في عيش تجارب ترفيهية وعائلية استثنائية».

وستنبض التجارب الترفيهية والعائلية في القرية العالمية بالحياة مع التطوّرات العديدة التي سيشهدها موقعها المفتوح على الهواء الطلق.

وسيتمكن عدد أكبر من الضيوف من الاستمتاع بأروع العروض الترفيهية عند المسرح الرئيسي هذا الموسم مع زيادة عدد المقاعد أمامه، إضافةً إلى الارتقاء بجودة المؤثرات الصوتية والمرئية المختلفة بأحدث التقنيات في مجال العروض، لتقديم تجارب استثنائية للضيوف.

كما سيشهد مسرح الصغار هذا الموسم إضافات لأحدث التقنيات الصوتية والمرئية وشاشات جديدة، لتعزيز تجاربهم أثناء الاستمتاع بباقة من البرامج والأنشطة الترفيهية والعروض المخصصة لهم. ولتعزيز مستويات الراحة، تم تطوير منطقة جديدة مخصصة لجلوس الضيوف الصغار مع عائلاتهم بالقرب من منطقة كرنفال للألعاب.

وسيتم كشف الستار مع انطلاق فعاليات الموسم 26 عن تصميم أيقوني جديد بجوار ساحة «آريبيان سكوير» ذي تصميم فريد ومبتكر سيجعل منه مزاراً متميزاً لالتقاط أجمل الصور التذكارية ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيكون مقر هذا العمل الإبداعي في وسط دوّار جديد مخصص للمشاة، يسهم في زيادة انسيابية حركة الضيوف وتوفير المزيد من مناطق الجلوس لهم.

كما سيشهد الموقع إنشاء شارع جديد لعبور الضيوف يربط بين شارع السعادة وأفينيو الألعاب النارية، الذي بدوره سيشهد إضافة نافورة مائية جديدة ومساحات إضافية للجلوس أثناء الاستمتاع بالنكهات العالمية التي توفرها أكشاك هذه المنطقة.

وقامت القرية العالمية في إطار تحسينات البنية التحتية المختلفة، بإعادة تصميم الجسر الرابط بين جناحي أفريقيا والهند، على نحو مستوحى من تصاميم «جسر مارغريت» الشهير في بودابست-هنغاريا، مع استضافة مقهى جديد بمفهوم فريد يطل على البحيرة، كملاذ للضيوف لأخذ قسط من الراحة أثناء التجول في القرية العالمية، مع الاستمتاع بالمناظر الفريدة للوجهة والبحيرة.

ويشهد ممشى الاحتفالات أيضاً تطويرات على أرضيته والإضاءات الخاصة به، لتقديم فعاليات متميزة جديدة براحة أكبر للضيوف. كما تمت إضافة مجموعة جديدة من الأكشاك في شارع «فيستا ستريت» الشهير، لضمان تلبية احتياجات عشاق الطعام الذين تتزايد اهتماماتهم بتذوق الأطباق العالمية الجديدة أثناء زيارتهم المتعددة للقرية العالمية. كما سيتم إعادة تشغيل قطارات المواقف هذا الموسم لنقل الضيوف من المواقف إلى القرية العالمية.

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