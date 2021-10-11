إريكسون تستعرض إمكانات تقنيات الجيل الخامس والاتصال غير المحدود في جيتكس جلوبال

المصدر: دبي- البيان

تحت شعار «تخيّل وكل شيء ممكن»، تشارك إريكسون، من جديد، في أسبوع جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2021، الذي ينعقد في دبي خلال الفترة بين 17 و21 أكتوبر. وبصفتها الراعي البلاتيني لهذا العام، تستعرض إريكسون أحدث الابتكارات في تقنيات الجيل الخامس، وحالات استخدام جديدة للمستهلكين والشركات في منطقة الشرق الأوسط.

ومن خلال العروض الحية والتفاعلية المخصصة للمستهلكين والشركات، ستلقي إريكسون الضوء على دور محفظتها من حلول تقنيات الجيل الخامس، في بناء شبكات الاتصالات المستقبلية، ودعم التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها أداة مهمة لدفع عجلة الثورة الصناعية الرابعة.

كما ستشارك إريكسون في عدد من المناقشات، التي تتناول موضوعات مختلفة، خلال أسبوع جيتكس جلوبال، تشمل تقنيات الجيل الخامس، والتنقل المستقبلي، ورؤية 2030.

ويشير تقرير التنقل، الذي أصدرته إريكسون مؤخراً، إلى أن شبكات الجيل الخامس، ستمثل 73 % من إجمالي اشتراكات الهواتف الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي، بنهاية عام 2026. ولذلك، تعتبر عروض تقنيات الجيل الخامس، وشبكات المستقبل، اليوم، أهم من أي وقت مضى.

ومع التغييرات التي شهدتها الأشهر الـ 18 الماضية، بالتزامن مع إطلاق شبكات الجيل الخامس على نطاق واسع حول العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، فإن توقعات المستهلكين من هذه التقنية الثورية، عالية جداً، إذ يأملون بأن توفر تجارب أفضل، ترتقي بخدمات الهواتف الذكية، كالبيانات والصوت، لمستويات جديدة.

وقال فويتشك باجدا نائب الرئيس، ورئيس دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: «في عالم تعمل فيه الاتصالات غير المحدودة، على الارتقاء بحياة البشر، وإعادة تعريف الأعمال، وبناء مستقبل مستدام، سيفتح الباب أمام مجموعة كاملة وجديدة من الفرص، بالنسبة للشركات، لإعادة تصور أعمالها، وتحقيق النمو، وللحكومات، لتحسين خدماتها والارتقاء بها، وللمجتمعات بشكل أعم وأشمل.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المستهلكون أن تعمل تقنيات الجيل الخامس، كمحرك رئيس لتطوير خدمات جديدة للهواتف الذكية، في مجالات الترفيه والألعاب والتعليم. وهو ما يعني أن هذه التقنيات تحمل إمكانات كبيرة لمزودي الخدمات، لتحقيق قيمة جديدة على مستوى الأعمال المتعلقة بالمستهلكين.

وبالتالي، يشكل معرض جيتكس جلوبال 2021، منصة استثنائية لتحفيز هذه الرؤى عبر منطقة الشرق الأوسط، ونحن نتطلع للاستفادة من هذه المنصة، في استعراض رؤيتنا «تخيل وكل شيء ممكن»، ولتنفيذ هذا الطموح، عبر كامل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

ويعتبر مؤتمر جيتكس جلوبال، أكبر وأهم منصة لتبادل المعرفة والتواصل في المنطقة. ويمثل فرصة مهمة لاستعراض الريادة والتواصل مع مديرين تنفيذيين، وقادة ومؤثرين في الصناعة، إلى جانب كبار أصحاب المصلحة الحكوميين، وذلك عبر أهم الصناعات الرئيسة.

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