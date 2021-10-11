بيتا وبيزنس فرانس تطلقان علامات تجارية لشركات فرنسية ناشئة

المصدر: دبي- البيان

يستضيف متجر بيتا لأسلوب الحياة والمفهوم التكنولوجي، وهو مشروع مشترك لمجموعة شلهوب، خلال الفترة حتى 31 ديسمبر 8 منتجات فرنسية عالية التقنية في زاوية مخصصة في المتجر التابع للشركة بدبي مول.

ويسلط هذا العرض الحصري الضوء على العلامات التجارية الفرنسية المبتكرة في مجالات التنقل، الترفيه، الذكاء الاصطناعي، الصحة والتعليم، مما يمثل فرصة لعشاق التكنولوجيا أو المبتدئين من جميع أنحاء العالم لاكتشاف واختبار وشراء المنتجات الأكثر ابتكارًا وحداثة في متجر بيتا( b8ta) دبي مول أو من خلال المنصة التابعة له عبر الإنترنت.

وركن التكنولوجيا الفرنسية الذي يقام في متجر بيتا لأول مرة في الشرق الأوسط، هو ثمرة شراكة بين بيزنس فرانس (الوكالة الوطنية لدعم الاقتصاد الفرنسي دولياً) ومتجر بيتا، وهو متجر تجزئة قائم على نظام البرمجيات ولديه فروع في الشرق الأوسط والولايات المتحدة واليابان.

وقال فريدريك سابو المدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: تقدم بيتا المنتجات الأكثر ابتكارًا للمستهلكين المحليين، ومن دواعي سرورنا أن تقدم فرنسا شركات ناشئة متنوعة للغاية لعرض أحدث منتجاتها التقنية.

كما ستستفيد شركات التكنولوجيا الفرنسية المختارة من «التأثير المعزز» لمعرض إكسبو 2020 دبي. وتعد الإمارات الدولة الأكثر ديناميكية من حيث النظام البيئي التكنولوجي في المنطقة وتمثل 35٪ من 10.000 شركة ناشئة يقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والعلامات التجارية التكنولوجية الفرنسية المعروضة هي:

- آي لايتس: تقدم خوذة دراجة نارية مزودة بنظام جي بي اس (نظام تحديد المواقع) متكامل والكثير من المواصفات الإلكترونية.

- أوديوزين: يساعد على النوم بفضل صندوق مورفي المتحرك الغير متصل بالإنترنت الموجود بالقرب من السرير.

- بريت آ بوسيه: تسوق حدائق داخلية بسيطة ومستقلة مع مجموعة واسعة من البذور.

- واي- بروش: تقدم فرشاة أسنان كهربائية تنظف الأسنان في 10 ثوانٍ باستخدام الاهتزازات الصوتية.

- رينبو: يمزج بين الواقع المعزز والتعليم، ويقدم حلاً يتيح لك التعلم بطريقة مسلية وغامرة.

-إيرسكوارد: سماعات الرأس اللاسلكية التي تسمح بالاستماع إلى الموسيقى والراديو والربط بنظام جي بي اس (نظام تحديد المواقع) والرد على المكالمات الهاتفية دون التأثير على قنوات الأذن.

- فاملي سيلف كير: طورت جهازًا متصلًا يجعل من الجمال والعافية اليوميان أمراً مخصصاً ومستدامًا وممتعًا من خلال الزيوت العشبية.

-ليفنغ ثينكس: مشروع ثلاثي الأبعاد على لوحة الموناليزا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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