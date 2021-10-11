دائرة الطاقة في أبوظبي تستعرض مشاريعها التقنية المبتكرة في جيتكس

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2021، الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 17 و21 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن فئة الخدمات الحكومية في جناح حكومة أبوظبي، حيث سيتم استعراض أحدث المشاريع والمبادرات والتطبيقات الرقمية الجديدة والمبتكرة الهادفة إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية أبوظبي للتحول الرقمي.

وتستعرض دائرة الطاقة مجموعة من المشاريع الرقمية والتقنية الرائدة الهادفة إلى تطوير كامل قطاع الطاقة وفق أحدث التقنيات العالمية وتعزيز مساهمة تلك التقنيات في إدارة منظومة الطاقة في الإمارة وفق آليات متطورة بالتعاون مع مختلف الشركاء.

وتسعى الدائرة كذلك من خلال المشاركة إلى استكشاف التقنيات والمنتجات المبتكرة التي تعرضها كبرى الجهات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى التواصل واستكشاف آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال تكنولوجيا الطاقة على المستويين المحلي والعالمي.

وتعمل الدائرة على تطوير السياسات والتشريعات التي تدعم تطبيق أفضل وأحدث تقنيات الطاقة العالمية للارتقاء بقطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، وبما يسهم في زيادة كفاءة الطاقة وأمنها مع الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد.

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