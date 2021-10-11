عروض «هولوغرام» مبتكرة بانتظار زوار «جيتكس» في جناح «سيسكو»

المصدر: دبي- البيان

تعرض «سيسكو» خلال أسبوع «جيتكس» للتقنية أحدث مجموعة من تقنياتها المصممة، لتسريع خطط التحول الرقمي لدى عملائها في القطاعين العام والخاص، والارتقاء بتجربة العملاء إلى المستوى التالي، وسيتمكن الزوار تحت شعار «اكتشفوا تسريع التحول الرقمي» من التعرف على مجموعة حلول «سيسكو» وقصص عملائها والمبادرات المفاهيمية المصممة، لمساعدة العملاء على الاتصال وتأمين عملياتهم وأتمتتها، لتعزيز مرونتهم الرقمية في العالم القائم على السحابة.

وستوفر التجربة لمحة عن حلول «سيسكو» باستخدام الهولوغرام والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والمعلومات الحسية لإنترنت الأشياء وتحليلات الفيديو لبناء جسر وصل بين الشركات والمجتمعات.

وقال شكري عيد، المدير العام لدى شركة «سيسكو» في منطقة الخليج: أدى انتشار جائحة «كوفيد 19» إلى تبني الحلول الرقمية بسرعة كبيرة، وأصبحت الشركات تدرك بشكل متزايد الحاجة إلى استكشاف الحلول التقنية والمشاركة بتصميمها واستخدامها لحل التحديات، التي تواجه العالم الحقيقي، بالإضافة إلى الكشف عن الفرص الجديدة للابتكار. ونتطلع في «جيتكس» إلى إظهار دور «سيسكو» في طليعة التحول الرقمي من خلال تقديمها للحلول المتطورة والخبيرة المطلوبة للعمل بأمان وابتكار في بيئة متغيرة وهجينة.

وعبر الحدث، سيتم عرض الابتكارات الرقمية حيث ستوضح «سيسكو» كيف يستطيع العملاء من:

- إعادة تصميم تطبيقاتهم: هناك طلب متزايد على التطبيقات الجديدة أو المحسّنة، التي يمكن تثبيتها في أي مكان بذكاء، مع القدرة على مراقبة كل تجربة والعمل في الوقت الفعلي. وتدعم «سيسكو» إنشاء التطبيقات وتثبيتها بشكل سريع وذكي، ما يمكّن الشركات من مراقبة الاتجاهات والتغيرات واتخاذ القرارات بشكل مباشر.

- تأمين بياناتهم: نظراً لأن الأمن السيبراني أصبح أحد أبرز المشكلات التي تواجه المنطقة اليوم، تستطيع الشركات تعلم كيفية استخدام تقنيات تعلم الآلة لجمع وتحليل المعلومات والبيانات المتغيرة بشكل أفضل والتحقق من المسببات وعزلها وإدارتها.

- تحويل البنية التحتية لديهم: بناء على التزامها الأخير بتقديم الحدث الأكثر اتصالاً رقمياً في تاريخ معرض «إكسبو» العالمي، ستعرض «سيسكو» مستقبل الشبكات الذكية وتوفيرها لفرص جديدة لمستقبل مستدام وشامل.

- دعم العمل الهجين: تم دمج أكثر من 800 ابتكار جديد في حلول «سيسكو» التعاونية التي وفرتها خلال فترة انتشار الوباء، وسيتعرف الزوار على كيفية استخدام «سيسكو» لتقنيات الذكاء الاصطناعي والهولوغرام في دعم العمل الهجين بطرق مبتكرة.

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