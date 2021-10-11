عرض ابتكار فرنسي خاص بالكمامات في «جيتكس دبي 2021»

المصدر: دبي- البيان

تطرح شركة نيو باد ميكر- تازتاغ الفرنسية أحدث معداتها المبتكرة لتلبية متطلبات العالم الحديث، الذي أصبح فيه ارتداء الكمامة «القاعدة» الجديدة، وذلك خلال أسبوع «جيتكس» للتقنية (17-21 أكتوبر).

و«أيرونيست» هو ابتكار فرنسي حاصل على براءة اختراع، يمكن وصله بأمان ومن دون عناء بالكمامة من خلال نظام تثبيت مغناطيسي لا يتعارض مع بنيتها أو كفاءتها على الترشيح، وبمجرد تثبيت المروحة المدمجة بالجهاز بأمان بين الكمامة والوجه، يسحب «أيرونيست» الهواء النقي من الخارج. بهذا، وبفضل تصميم «أيرونيست» المريح يمكن استخدامه بسهولة على أي نوع من الكمامات (N95، FFP2، جراحية، قماش)، في حين أن سرعات التهوية الثلاث - والتي يمكن ضبطها بسهولة بنقرة واحدة دون الحاجة إلى إزالتها- تسمح بتجدد تدفق الهواء لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 12 ساعة.

ومن خلال سحب الهواء النقي إلى داخل الكمامة يقلل «أيرونيست» من درجة الحرارة والرطوبة وثاني أكسيد الكربون داخلها، ما يساعد بدوره على تقليل أسباب التعب والبثور الجلدية والبخار على النظارات. ومن خلال ربط حلقات الأذن بالحزام الموجود خلف الرأس، يمكن أن يخفف «أيرونيست» من ضغط الكمامة على الأذنين ويزيل الألم.

وجهاز «أيرونيست» مناسب للجميع، ويمكن استخدامه بسهولة على أساس يومي في العمل، أثناء التسوق، في الرحلات الجوية والمواصلات العامة، في المدارس والجامعات، وفي المستشفيات، وفي دور السينما والمسارح.

وقال إريك فوشار، رئيس شركة نيو باد ميكر: فخورون بتقديم منتجنا الذي يعتبر نموذجاً لخدمة التكنولوجيا لصحة الإنسان ورفاهيته. وتم تطوير الجهاز للمساعدة على التنفس بسهولة مع الحفاظ على الحماية من الإصابة بفيروس «كوفيد 19» ونشره. ويمنحنا «جيتكس دبي» الفرصة للقاء شركاء وموزعين محليين ودوليين محتملين، من أجل جعل منتج «أيرونيست» متاحاً للجميع في جميع أنحاء العالم.

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