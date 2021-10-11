«آفاق الإسلامية للتمويل» تعلن نتائج السحب الشهري الأول لمنتج «سحوبات الخاص»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل»، أسماء الفائزين في السحب الشهريّ الأوّل من منتج «سحوبات الخاص»، بحضور ممثلٍ عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وذلك في إطار استراتيجية «آفاق»، التي تتضمّن تكريم عملائها من الأفراد والشركات، وتقدير ولائهم لها، من خلال منحهم جوائز تقديرية قيّمة.

وكانت «آفاق» قرّرت منح المستثمرين بمبلغ 5 آلاف درهم في الحدّ الأدنى، في المرحلة الممتدّة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من العام الجاري، فرصاً إضافية لربح جوائز مجزية، تشمل أجهزة تلفزيون وهواتف ذكية وسيارات، ما يعني زيادة أعداد الرابحين الذين سيتمّ الإعلان عن أسمائهم كل شهرين.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: أضفنا هذا السحب الخاص إلى السحوبات الشهريّة المتنوّعة التي تُظهر لعملائنا غيضاً من فيض ما نحمله لهم من تقدير.

وقد أعلنّا أسماء الفائزين في السحب الأول من منتج «سحوبات الخاص»، والذي سيليه سحبان، الأولّ في 11 نوفمبر، والثاني في 6 يناير 2022، حيث نلتقي لتكريم عملائنا الذين يستثمرون في منتجاتنا، وللتعبير عن تقديرنا الدائم للشركات والمؤسسات التي نعتزّ بكونها ضمن لائحة عملائنا.

وأكد مواصلة «آفاق»، إطلاق منتجاتٍ وخدماتٍ تصبّ في خدمة العملاء، وتُثري تجربتهم في عالم التمويل، كما تسهم في نشر الوعي بالمسؤولية المالية بين أفراد المجتمع الإماراتي، وتساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية.

وتابع أنّ الإقبال الملفت من الشركات والمؤسسات على المشاركة في السحوبات الخاصة بالمنتجات التي نطلقها، يشكل دافعاً لنا، لدعوة الجميع إلى الاستثمار في منتجاتنا الشفافة والمجزية، والمتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي توفّر للمشاركين فيها فرص الربح بمعدّلات ربحٍ تنافسية، وكسب سيولةٍ نقدية إضافية، تسهم في توسعة مشاريعهم، وتساعدهم عند الحاجة إلى الدعم المادي، كما تمنح الشركات التي تمتلك ودائع استثمارية بصيغة الوكالة، أرباحاً مجزية، مع فرص كسب سيولةٍ نقديّة إضافية، تسهم في دعم أعمالها بالطرق التي تجدها مناسبةً لها.

وقال محمد الدوسري رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»، إنه بمجرّد أن تستثمر الشركات في منتج «سحوبات الخاص»، فإنها تتأهل تلقائياً لثلاثة سحوباتٍ تُجرى كل شهرين، ما دامت وديعة الاستثمار نشطة، حيث تفوز 3 شركات بجوائز قيّمة، هي عبارة عن سيارة جديدة، وهاتف ذكي، وجهازٍ لوحيّ.

والحدّ الأدنى للوديعة، يجب أن يكون 5,000 درهم، ما يمنح الشركة 10 تذاكر للمشاركة في السحب العادي من «سحوبات». وضمت قائمة الفائزين في السحب الأوّل:

- الجائزة الأولى: سيارة Mitsubishi Attrage موديل 2021، لساحل جميرا لتجارة قطع السيارات.

- الجائزة الثانية: هاتف Apple iphone 12 64 GB لـ «العقد الفريد للمقاولات العامة».

- الجائزة الثالثة: جهاز لوحي Samsung Galaxy Tab 8 لكافيتريا ستريت كورنر.

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