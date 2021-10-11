«دي بي ورلد» تطلق مبادرة «طموحي» الرقمية لتدريب المواطنين

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دي بي ورلد» تعاونها مع شركة «كيريوس»، مجتمع التدريب القائم على المعرفة الجماعية والتدريب المهني، لدعم برنامج «طموحي» التدريبي التابع لـ«دي بي ورلد»، ويعد البرنامج، الذي تم إطلاقه عام 2016 جزءاً من الجهود المستمرة لـ«دي بي ورلد»، في دعم المجتمع الإماراتي وجهود حكومة الإمارات لتمكين الشباب المواطن.

وتهدف «دي بي ورلد» من خلال تعاونها مع شركة «كيريوس» إلى رقمنة مبادرة «طموحي»، والاستفادة من الإمكانات الهائلة، التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لدعم رسالة المؤسسة وتمكين المشاركين من تطبيق الخبرات، التي اكتسبوها في الشركات متعددة الثقافات، ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال في دبي.

وقال نبيل قائد، مدير إدارة الموظفين والشؤون الإدارية- إدارة الموظفين- «دي بي ورلد الإمارات»: تزخر الإمارات بالكفاءات المواطنة المتميزة التي تملك القدرات والإمكانات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحرص القيادة الرشيدة على ضمان وجود ذوي الكفاءات والقدرات الإماراتية في جميع القطاعات الرئيسة في الدولة.

ويأتي الإعلان الأخير عن برنامج «نافس» الاتحادي لزيادة عدد المواطنين في القطاع الخاص من 2 في المائة إلى 10 في المائة ضمن مشاريع الخمسين، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المحلي إلى الاستفادة من الكفاءات الإماراتية المتميزة؛ إذ يهدف البرنامج إلى توفير 75 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص باستثمارات تصل إلى 24 مليار درهم، وانسجاماً مع هذه الخطوة، فإننا حريصون على الاستفادة من إمكانات وقدرات مواطني الدولة، من خلال برامجنا التدريبية الرائدة؛ مثل برنامج «طموحي»، ومن خلال شراكتنا مع شركة «كيريوس»، سيتمكن المواطنون من الاستفادة بصورة رقمية من مبادرتنا التي حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها.

وقال ألكسندر إيبوري، الرئيس التنفيذي لشركة «كيريوس»: نهدف إلى تسهيل حصول شباب المواطنين على المهارات المطلوبة في سوق العمل، من خلال العمل عن بعد في مجموعات، والحصول على خبرات عملية من خلال التدريب مدفوع الأجر في الشركات، وضمان الجودة والالتزام بالجدول الزمني للتدريب.

يأتي إعلان الشراكة بعد برنامج تجريبي مكثف امتد لستة أشهر بين «دي بي ورلد» وشركة «كيريوس»، حيث شارك متدربون مواطنون في برنامج توجيهي أداره خبراء مختصين من شركتي «باي بال» و«سيسكو»، أسفر عن تجارب تعليمية ناجحة للمتدربين المشاركين.

ويوفر برنامج «طموحي» فرص توظيف في مجالات متنوعة تشمل القانون، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسلع الاستهلاكية، والنفط والغاز، والسيارات، والرعاية الصحية. و

حصل البرنامج على دعم واسع النطاق من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تشمل قائمة المؤسسات المشاركة فيه مؤسسات رائدة متعددة الجنسيات مثل «إكسبو 2020 دبي»، وميرسك، ونافكو، وإيمرسون، وغيرها.

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