جزيرة ياس تطلق خصومات للقادمين من السعودية بالتعاون مع الاتحاد للعطلات

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «إكسبيرينس هب»، المسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، عن تعاونها مع الاتحاد للعطلات، ذراع إدارة الوجهات وأنشطة الترفيه في الاتحاد للطيران، لتقدم للمسافرين القادمين من السعودية باقات عطلات مميزة في جزيرة ياس بهدف الترويج لإمارة أبوظبي باعتبارها وجهة رائدة للترفيه. ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع تحديث إجراءات السفر إلى أبوظبي للمسافرين الحاصلين على الجرعات اللازمة من لقاح «كوفيد 19»، ليتيح للزوار خيارات مميزة لقضاء عطلة رائعة برفقة أفراد العائلة والأصدقاء.

وتوفر الاتحاد للعطلات مجموعة من الباقات التي ترقى إلى أذواق المسافرين، وتشمل حجز الإقامة الفندقية وبطاقات دخول المدن الترفيهية المفضلة لديهم، إلى جانب رحلات الطيران، مع خصم يصل إلى 30٪ على باقات العطلات التي يتم حجزها في الفترة من 6 أكتوبر إلى 6 نوفمبر.

وتتيح جزيرة ياس للمسافرين القادمين لزيارتها تجارب ممتعة بدءاً من المدن الترفيهية الحائزة جوائز عالمية، وألعاب حطمت الأرقام القياسية في عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، و«كلايم أبوظبي» وجهة المغامرات التي حطمت الأرقام القياسية، بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس المخصصة لسباقات السيارات المذهلة، وملعب ياس لينكس أبوظبي، فضلاً عن تقديمها لخدمات الضيافة عالمية المستوى.

وقال ليام فيندلي المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»: مع رفع قيود السفر إلى أبوظبي وجزيرة ياس عن المسافرين الحاصلين على التطعيم، يسرنا أن نطلق هذا التعاون مع الاتحاد للعطلات، إذ تعد هذه المرحلة الوقت الأمثل لتعزيز التعاون مع شركائنا، لنوفر للمسافرين من المملكة العربية السعودية إمكانية حجز باقات سفر متنوعة بكل سهولة، وإضفاء المتعة والمرح على عطلاتهم، ونحن نتطلع للترحيب بعودة الزوار إلى جزيرة ياس ونعدهم بقضاء عطلة رائعة.

وقال عباس العلي، المدير العام للمبيعات في السعودية بالاتحاد للطيران: تتماشى هذه الشراكة مع التزام جزيرة ياس والاتحاد للطيران بإعادة الحركة العالمية إلى أبوظبي بطريقة آمنة ومنظمة، حيث يمكن للسكان المحليين وللزوار من المنطقة ومختلف أنحاء العالم الاستفادة من باقات العروض على الإقامات الفندقية والعطل والاستمتاع بالأجواء المفعمة بالمتعة والمرح في جزيرة ياس. ويمكن للقادمين إلى أبوظبي السفر بثقة وأمان بفضل التزامنا بتطبيق معايير الصحة والسلامة عبر برنامج الصحة والسلامة من الاتحاد للطيران، حيث أطلقت الاتحاد للطيران وجزيرة ياس مبادرة سفراء الصحة والسلامة، لمنح الزوار راحة البال في كل مرحلة من رحلتهم وإجازتهم في جزيرة ياس.

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