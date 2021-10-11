أرادَ تطلق منازل «كايا» في مجتمع مَسار بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت أرادَ «كايا»، المرحلة الثانية من مجتمع مَسار، في ربوع الطبيعة الخضراء، في ضاحية السيوح بالشارقة. وتضم هذه المرحلة 421 فيلا ومنزلاً ريفياً متلاصقاً، حيث تم تقديم طرحها عقب الطلب الكبير على وحدات المرحلة الأولى من مَسار، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات درهم.

وتم إطلاق مَسار مطلع هذا العام، لتوفير أساليب حياة صحية ونشطة، تتناغم مع الطبيعة، ويضم المجتمع الجديد في مجمله، 4,000 منزل فاخر، ضمن ثمانية أحياء سكنية مسوّرة، تحتضن بين جنباتها محوراً مركزياً أخضر، تنتشر فيه باقة من المرافق الخارجية والرياضية، وسط بيئة غنية مع 50 ألف شجرة.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: تمثّل وعدنا، عندما أطلقنا مَسار، بتوفير معايير جديدة ومتفرّدة لأساليب العيش، ليس فقط على مستوى إمارة الشارقة وحسب، ولكن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل. وسنقوم بذلك، من خلال رفد عملائنا بمنازل ذات جودة عالية، مجهزة بباقة كبيرة من المرافق الخدمية، وبأسعار منافسة. وتشير مبيعاتنا حتى هذه اللحظة، إلى الأصداء الإيجابية لهذه الاستراتيجية المبتكرة لدى المستثمرين والمشترين، ونحن فخورون بهذه الثقة التي منحوها لنا، حيث سنواصل العمل لرفد مجتمعنا المتكامل الجديد، بالمزيد من المرافق الاستثنائية، لتوفير أنماط حياة صحية ونشطة في الهواء الطلق، تلبي تطلّعات واحتياجات جميع العائلات العصرية.

وأضاف: سنستفيد من الطلب المتنامي على القطاع العقاري في الشارقة، والذي عززته الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية المحلية، والتشريعات الحكومية المرنة، ما أدى إلى نمو بنسبة 40 ٪ في قيمة العقارات المباعة في الإمارة، خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام، وهو مؤشر واضح على مدى قوة واستقرار هذا القطاع الحيوي.

وتتنوع الخيارات السكنية في كايا، ابتداءً من المنازل الريفية من غرفتي نوم، وصولاً إلى الفلل الفاخرة من خمس غرف نوم، وقد تم تصميم هذه المنازل، وفقاً لمبادئ عمارة «فاستو شاسترا»، المستوحاة من الفلسفة الهندية القديمة، والتي تهدف إلى دمج الهندسة المعمارية مع عناصر الطبيعة.

وتم طرح تصاميم جديدة بالكامل في كايا، بما في ذلك فلل كايا فوريست الفاخرة، من خمس غرف نوم، والتي تتكون من ثلاثة طوابق، مع مصعد ومسبح خاص، ضمن تجهيزاتها القياسية. وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في أرادَ: نظراً للطلب القوي على وحدات المرحلة الأولى من مَسار، والتي بعنا فيها منازل بقيمة 750 مليون درهم، فقد قررنا تقديم طرح المرحلة الثانية، ضمن هذا المجتمع المستوحى من الطبيعة. وسنواصل عملنا لإضافة المزيد من القيمة إلى مَسار، ضمن المراحل القادمة من المشروع. وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية في كايا خلال النصف الثاني من 2022، حيث سيتم الانتهاء من أول باقة من المنازل، بحلول نهاية 2023.

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