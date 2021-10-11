صناديق «شعاع كابيتال» تستثمر في «سكاي سيل» السويسرية للتكنولوجيا الدوائية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شعاع كابيتال» استثمار صناديقها المُدارة في جولة التمويل التأسيسي من السلسلة C والتي تم استكمالها مؤخراً بقيمة 32 مليون فرنك سويسري (34.8 مليون دولار أمريكي) من قبل «سكاي سيل»، الشركة السويسرية المتخصصة بحلول سلسلة توريد التكنولوجيا الدوائية والتي تعنى بتصنيع الحاويات الذكية لضمان النقل الآمن والمستدام للمنتجات الدوائية.

وتندرج هذه الجولة الاستثمارية ضمن جولة تمويل «سكاي سيل» الأخيرة، والتي تم استكمالها لدعم نمو الشركة المستمر وبناء شبكة شركاء قوية تشمل منطقة الشرق الأوسط. وقال أجيت جوشي، مدير عام، رئيس قطاع الأسواق العامة والخاصة في «شعاع كابيتال»: «توفر (سكاي سيل) حلولاً غير مسبوقة في مجال سلسلة توريد المنتجات الدوائية، حيث تجمع بين أحدث الأجهزة والبرمجيات والبيانات الضخمة للارتقاء بهذا المجال من الخدمات اللوجستية المتخصصة. وهي تواكب بالشكل الأمثل معايير الاستثمار الصارمة التي تتبناها (شعاع) بفضل نهجها الرائد وإمكاناتها الكبيرة في مجال خلق القيمة، لذا يسعدنا أن ندعم النمو المستمر لهذه الشركة الرائدة».

وقال ريتشارد إتل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سكاي سيل»: «نسعى في شركة (سكاي سيل) لتوسيع شبكة أعمالنا دوماً عبر تنويع مصادر التمويل. وستساهم هذه الجولة الاستثمارية في تعزيز كفاءة خدماتنا واستهداف أسواق جديدة في المنطقة. وبالنسبة لـ (شعاع)، فقد وجدنا فيها خير مستثمر يواكب رؤيتنا وطموحاتنا. لذا، يسعدنا أن نتعاون معها في هذه الجولة التمويلية، ونتطلع إلى بناء شراكة مثمرة معاً في المستقبل.

وتأسست شركة»سكاي سيل) في سويسرا عام 2012، وتعنى بتصميم وصناعة حاويات ذكية تتيح لشركات الأدوية التنبؤ بالمخاطر المرتبطة بنقل الأدوية الحساسة للحرارة، إلى جانب التقليل من هذه المخاطر والتحكم بها.

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