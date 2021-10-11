دناتا تعزز خدمات الشحن بتقنية الدرون المبتكرة

المصدر: البيان

تواصل دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، الاستثمار في التقنيات المتطورة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتقديم أعلى قيمة لعملائها. فقد أبرمت مؤخراً شراكة مع "غاذر إيه آي Gather AI"، وهي شركة تقنية ناشئة مقرها الولايات المتحدة، وبدأت استخدام طائرات بدون طيار (درون) ذاتية التحكم في مستودعاتها بمطار دالاس فورت وورث الدولي لرقمنة عمليات القبول والتخزين من خلال مراقبة الشحنات بدقة تامة على مدار الساعة.

ويُمكّن برنامج الذكاء الاصطناعي المبتكر الدرون من مسح بيئة المستودعات، وجمع بيانات المخزون وحساب الحالات وقياس درجة الحرارة وقراءة الرموز الشريطية باستخدام الكاميرات، من دون الحاجة إلى أي بنية تحتية نشطة إضافية. وتظهر بيانات المخزون، التي تجمعها الدرون، مباشرة على جهاز لوحي محمول أو على الويب عبر تطبيق سهل الاستخدام.

وتعمل الدرون في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 10 درجات مئوية تحت الصفر، ما يتيح لدناتا الاستفادة من التكنولوجيا في مرافق سلسلة الشحن المبرد المتطورة أيضاً. وتخطط دناتا لتعميم استخدام الدرون تدريجياً عبر شبكتها العالمية للشحن في السنوات المقبلة.

وقال نائب رئيس قسم العمليات وتطوير المنتجات في دناتا غيوم كروزير: "نحن متحمسون لإطلاق تكنولوجيا الدرون الرائدة في عملياتنا للارتقاء بمناولة الشحنات إلى المستوى التالي. وتوفر منصة شركائنا المستقلة لإدارة المخزون والدرون شفافية أكبر عبر عملياتنا بأكملها. كما تتيح لنا هذه التقنية الجديدة، إلى جانب خبراتنا القوية في منتجات الشحن، تعزيز الكفاءة بشكل كبير والتخفيف من مخاطر تسرب الإيرادات خلال رحلة العميل. وسوف نواصل اعتماد أحدث التقنيات لتقديم قيمة ذات مستوى عالمي لعملائنا في كل مرحلة من مراحل عملية مناولة البضائع".

من جانبه، قال المؤسس الشريك لشركة "غاذر إيه آي "وكبير مهندسي الروبوتات سانكالب أرورا: "تجمع الدرون التي نستخدمها قراءات الملصقات وتعداد المخزون ودرجة الحرارة والبيانات الحجمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يوفر إمكانية التتبع عبر العمليات. وتوفر الشفافية مع الرؤية في الوقت الفعلي قوة التحليلات في المساحات المادية، ما يحد من تسرب الإيرادات ويوفر مزيداً من الثقة عبر العمليات. وقد شكّل تفاني دناتا في تحقيق الشفافية لعملائها، إلى جانب رؤاها في صناعة الشحن الجوي، عاملاً حاسماً في تطبيق تقنيتنا في قطاع الشحن مع عائد استثمار جيد".

ووضعت دناتا خلال العام الماضي استثمارات كبيرة في منتجات مبتكرة وتكنولوجيا رقمية جديدة، بما في ذلك الحاويات المبردة عالية التقنية في أستراليا وسنغافورة، وخدمة تنظيف مقصورات الطائرات بالأشعة فوق البنفسجية في سويسرا، ومحطة تطهير الأمتعة في سنغافورة، ومنصة المناولة الفورية للبضائع في الإمارات العربية المتحدة، والفحص الحراري في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى طرح برنامج حوسبي للخدمة الرحلات على نطاق الشبكة وحل الفحص الآلي للبضائع الخطرة DG Autocheck المبتكر من اياتا.

ودناتا شريك موثوق به لأكثر من 300 عميل طيران، حيث توفر خدمات آمنة وذات جودة عالية في المناولة الأرضية والشحن والطعام والسفر في 35 دولة. وتعاملت دناتا خلال السنة المالية 2020/ 2021، مع 290 ألف طائرة، وناولت 2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت نحو 17 مليون وجبة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز