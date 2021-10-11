أول فندق في العالم يحمل اسم "وارنر براذرز" يُفتتح على جزيرة ياس بأبوظبي نوفمبر المقبل

المصدر: البيان

يجاور المدينة الترفيهية "عالم وارنر براذرز" الحائزة على جوائز، ويقدم لضيوفه عبر 257 غرفة رحلة استكشافية لتاريخ شركة "وارنر براذرز" في عالم الترفيه السينمائي والتلفزيوني

بربانك، كاليفورنيا، الولايات المتحدة - أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 أكتوبر 2021: كشفت كل من شركة "ميرال"، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي وشركة "وارنر براذرز" المالكة للعديد من العلامات التجارية والحقوق الإبداعية للعديد من الشخصيات الخيالية الشهيرة على مستوى العالم اليوم، عن موعد افتتاح "فندق وارنر براذرز أبوظبي" على جزيرة ياس والذي تديره شركة "هيلتون" ضمن محفظة "فنادق كيوريو – كوليكشن باي هيلتون" والذي سيفتح أبوابه لاستقبال ضيوفه يوم 11 نوفمبر المقبل.

ويقدم الفندق لضيوفه فرصة للتفاعل مع القصص والشخصيات المفضلة لديهم من خلال تجربة ضيافة فريدة من نوعها من وحي إرث شركة "وارنر براذرز". عبر مجموعات راقية من اللوحات والمشاهدات الفنية المستوحاة من أرشيف "وارنر براذرز"، حيث سيحظى ضيوف أول فندق في العالم من شركة "وارنر براذرز" بتجربة استكشافية تحتفي بتاريخ "وارنر براذرز" العريق في عالم الترفيه التلفزيوني والسينمائي. ويقدم الفندق بين جنباته لمحات عن إنتاجات "وارنر براذرز" بدءًا من الاستقبال والإقامة وحتى المغادرة. كما سيستمع ضيوف الفندق بمجموعة واسعة وعالمية من المأكولات والمشروبات عبر خمسة مطاعم تقدم ضيافتها على أنغام محببة يتم عزفها على بيانو من وحي مسلسل "ويست وورلد". ويمكن للضيوف الانطلاق في رحلتهم الاستكشافية من خلال بهو الاستقبال أو التوجه مباشرة نحو الهواء الطلق للاستمتاع بمشاهد طبيعية خلابة تُطل على الشاطئ وأفق المدينة، حيث تستقبلهم الشخصيات والقصص الخيالية لشركة "وارنر براذرز". كما يمكن للكبار والصغار طلب إحدى شخصيات "لوني تيونز" لتقديم خدمات الغرف والتي ستقدمها لهم شخصية الأرنب الشهير"باغز باني".

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة "ميرال": "فخورون بشراكتنا مع "وارنر براذرز للترفيه" التي أطلقناها بافتتاح أول مدينة ترفيهية على مستوى العالم تحمل اسم هذه الشركة العريقة، واليوم نعلن موعد افتتاح أول فندق في العالم يرفع اسم "وارنر براذرز" هنا على جزيرة ياس بأبوظبي في شهر نوفمبر المقبل، والذي سيستقبل ضيوفه بتجربة إقامة فندقية جديدة وفريدة من نوعها بالشراكة مع "هيلتون".

وأضاف معالي المبارك: "يضاف "فندق وارنر براذرز أبوظبي" إلى انجازات شركة "ميرال" وما حققته من تقدم لانجاز رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام والأعمال، وسنواصل تقدمنا في هذا الاتجاه لتحقيق تطلعات أبوظبي لاجتذاب أعداد أكبر من الزوار من داخل وخارج الدولة."

وقالت باميلا ليفورد، رئيسة العلامات التجارية العالمية والتجارب في مشركة وارنر ميديا: "تلك هي اللحظة التي لطالما حلمنا بها بافتتاح أول فندق في العالم يحمل اسم "وارنر براذرز". وقد قام فريق الترفيه في "وارنر براذرز" وشركائنا في "هيلتون" و"ميرال" بتطبيق تلك الأفكار الرائعة في تصميم الفندق، آخذين بعين الاعتبار عشاق شخصيات وقصص "وارنر براذرز". وبناء على ذلك، نجحوا في إبداع تجربة ضيافة فريدة تمنح الضيوف من جميع أنحاء العالم طريقة مميزة للتواصل بشكل أكبر مع "وارنر براذرز" والشخصيات الخيالية المفضلة لديهم. وسيكون "فندق وارنر براذرز أبوظبي" هو المكان المفضل للاستمتاع بتجربة ضيافة واستجمام مثالية أثناء زيارة المدينة الترفيهية المجاورة "عالم وارنر براذرز".

ويستقبل الفندق ضيوفه بشاشة عرض خارجية عملاقة تعرض محتوى تم إبداعه خصيصًا للفندق، بالإضافة إلى نافورة من المسلسل الشهير"فريندز" التي ستتيح للضيوف التقاط أول صورة لهم تسجل تلك الذكرى، وذلك قبل دخولهم إلى بهو الاستقبال حيث أعمدته ذات التصميم الفريد. وتزداد تجربة الضيوف ثراءًا خلال توجههم إلى غرف الفندق والتي سيصلون لها عبر ممرات تمثل مساحات إبداعية تعرض عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية المنسقة بعناية.

ويستمر الإبداع في غرف الفندق الـ 257 والتي تم تأثيثها وزخرفتها بطريقة تعبّر عن الإرث العريق لشركة "وارنر براذرز"، وقد تم تنسيق الأعمال الفنية المعروضة في الغرف وفق ثلاثة أفكار أساسية. ويسلط المحور الأول الضوء على فكرة "من النص إلى الشاشة" حيث يعرض أبرز اللحظات التاريخية التي تم التقاطها خلال مراحل الإنتاج والتي وثقت مراحل إنتاج المحتوى الترفيهي، بداية من النص المكتوب وحتى التصوير الفعلي للمشهد. كما يحتفي المحور الثاني بفكرة "الكشف عن شخصية النجوم" سواءًا الذين شاركوا بأصواتهم في الأعمال الفنية أو لعبوا أدوار البطولة أمام الكاميرا في العديد من أشهر إنتاجات شركة "وارنر براذرز". أما المحور الثالث "الخزنة" فيعرض صورًا نادرة من ذكريات أرشيف الشركة.

ويُستكمل التصميم الفريد للفندق عبر مجموعة متنوعة من خيارات المأكولات والمشروبات العالمية، حيث يضم الفندق خمسة مطاعم تقدم قائمة متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تناسب أذواق الكبار والأطفال. وتحتضن الردهة الرئيسية للفندق مقهى "كرافت سرفيسس" والذي يقدم خدمات متميزة حيث يمكن للضيف الاسترخاء واحتساء فنجان من القهوة بعد يوم حافل، في حين يقدم مطعم "سايد كيكس" المكان المثالي للتفاعل الاجتماعي والاستمتاع بقائمة طعام عالمية غنية بالنكهات. وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاستمتاع بوقتهم تحت أشعة الشمس إلى جوار المسبح، فيوفر لهم مطعم "ذا ماتينيه" خيارًا مريحًا دون قيود لتناول الطعام. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بتجربة طعام أنيقة زيارة مطعم "ذا دايركتورز كلوب"، أو الاستمتاع بتجربة مميزة في مطعم "ذا أوفر لووك" وهو عبارة عن صالة فسيحة مع مسبح ضخم وزاوية مشاهدة كاملة على المحيط الخارجي للمكان بإطلالة على المدينة الترفيهية "عالم وارنر براذرز أبوظبي" وشاطئ جزيرة ياس.

ومن جهته قال جوكيم جان سليفير، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: "فخورون في هيلتون بمواصلة شراكتنا مع ميرال كجزء من التحول المستمر الذي تشهده جزيرة ياس والذي يعزز مكانتها كوجهة ترفيهية عالمية المستوى. ونتطلع لانضمام "فندق وارنر براذرز أبوظبي" إلى محفظة "فنادق كيوريو – كوليكشن باي هيلتون" قريبًا، باعتباره الثاني من فنادقنا الثلاثة بعد فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس التي سيتم افتتاحها في جزيرة ياس بالشراكة مع ميرال."

وبالإضافة إلى ما سبق، سيقدم "فندق وارنر براذرز أبوظبي" لضيوفه العديد من وسائل الراحة والاستجمام والترفيه، سواء في منطقة المسبح العائلي، أو التريض في مركز اللياقة البدنية، أو الاسترخاء في السبا، أو استكشاف الأعمال الفنية والهدايا التذكارية التي يقدمها متجر الهدايا التذكارية "بروب شوب" من "وارنر براذرز". وبالنسبة للضيوف الأصغر سنًا، يقدم لهم الفندق "نادي الأطفال" بمساحات مرحة نابضة بالحياة ومصممة لإضفاء الحيوية على شخصيات "وارنر براذرز"، والتي ستشارك العديد منها مثل "باغز باني" و"دافي داك" وغيرهم في إحياء أنشطة ترفيهية في الفندق لكل ضيوفه. كما يقدم الفندق خدمات الأعمال والمناسبات مع قاعة ضخمة وغرف لاستضافة اجتماعات الأعمال بتجهيزات متطورة مع مرونة ضبط الحجم.

ويتميز فندق "وارنر براذرز أبوظبي"، بموقعه الفريد المجاور لـ "عالم وارنر براذرز أبوظبي" الحائزة على جوائز، والتي تعد أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم، والتي تقدم تجربة متكاملة لزوارها عبر ست مناطق هي "متروبوليس" و"غوثام سيتي" و"كارتون جانكشن" و"بيدروك" و"ديناميت غالتش" و"وارنر براذرز بلازا"، وأكثر من 29 لعبة ومرفق ترفيهي عائلي وعروض ترفيهية حيّة. كما يتخذ الفندق موقعه المميز على مقربة من مدينة الألعاب المائية "ياس ووتروورلد" وعلى مسافة 5 دقائق سيرًا على الأقدام من جميع الوجهات والتجارب الأخرى على جزيرة ياس.

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