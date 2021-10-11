دبي نموذج عالمي لشراكة العام والخاص

المصدر: دبي - بشار باغ

تقدم دبي نموذجاً عالمياً في أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حزمة المشاريع المشتركة، التي يتم تنفيذها أو إعدادها للانطلاق خلال المرحلة المقبلة، وتصدر مشروع أنفاق الصرف الصحي الاستراتيجية بدبي، والذي تشرف عليه بلدية دبي، محفظة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، من حيث القيمة، حيث تصل القيمة الإرشادية للمشروع إلى 16 مليار درهم، وهو في مرحلة «حالة العمل النهائية»، والتي تعني التحضير لاعتماد الوضع النهائي /‏‏دراسة الجدوى للمشروع، بحسب دائرة المالية بحكومة دبي، ويصنف المشروع ضمن فئة مشاريع المياه والمرافق الصحية، وفق نموذج «الشركات القائمة على التكنولوجيا».

29 مشروعاً رائداً

وحددت القائمة التي نشرتها دائرة المالية بحكومية دبي، على موقعها الإلكتروني، قائمة بأبرز 29 مشروعاً، وتتضمن القائمة وصفاً لكل مشروع ضمن المحفظة، مع تحديد الجهة المشرفة على التنفيذ، وتحديد المرحلة الحالية، وقيمة المشروع الإرشادية، على أن يتم تحديد قيمة بعض المشاريع لاحقاً، بالإضافة إلى النموذج، وعام بدء المشروعات، ومضمون المشروع، والبريد الإلكتروني المباشر، للتواصل مع الجهة المشرفة.

وتأتي المشاريع المطروحة، ضمن 5 فئات للمراحل، تشمل التنفيذ، أي التحضير للشروع في البناء /‏‏ التنفيذ. والشراء، أي إعداد المستندات الخاصة بالمشتريات، واعتمادها وإصدارها. والتخطيط الاستراتيجي، أي التحضير لاعتماد تقرير الحالة الاستراتيجية /‏‏ تقرير النموذج للمشروع، وقيد التفاوض، أي أن العقد قيد التفاوض، وحالة العمل النهائية، أي التحضير لاعتماد الوضع النهائي /‏‏دراسة الجدوى للمشروع. وأظهرت القائمة وجود 4 مشاريع في مرحلة التنفيذ، و9 مشاريع في مرحلة الشراء، ومشروعين في مرحلة التخطيط، و7 مشاريع قيد التفاوض، و7 مشاريع في حالة العمل النهائية.

أما نماذج المشاريع، فشملت «الصيانة والتشغيل»، وتتضمن 3 مشاريع، و«التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل»، وتتضمن 13 مشروعاً، و«الشركات القائمة على التكنولوجيا»، وتتضمن 4 مشاريع، و«الامتياز»، وتتضمن مشروعين، و«نظام حق الانتفاع»، وتتضمن 6 مشاريع، و«البناء والامتلاك والتشغيل»، وتشمل مشروعاً واحداً.

المرافق العامة

وتوزعت المشاريع المطروحة على مجموعة من القطاعات الرئيسة والفرعية، واستحوذت الرعاية الصحية على 7 مشروعات، ومشروع واحد في فئة المواصلات العامة، و3 مشاريع في فئة البنية التحتية للمواصلات العامة، و10 مشاريع في فئة «البنية التحتية للطرق ومواقف السيارات والمرافق العامة»، ومشروع واحد في فئة المرافق العامة، و4 مشاريع في فئة إدارة المخلفات، و3 مشاريع في فئة المياه والمرافق الصحية.

وشملت القائمة مشروع مركز دبي للعلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل بقيمة 150 مليون درهم، في مرحلة التنفيذ وفق نموذج الصيانة والتشغيل. ومركز غسيل الكلى – البرشاء، بقيمة 90 مليون درهم في مرحلة التنفيذ بنموذج الصيانة والتشغيل + المعدات الطبية، ومركز أمراض القلب 300 مليون درهم، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل في مرحلة الشراء. ومشروع الرعاية الصحية طويلة الأجل - المزمار بقيمة 100 مليون درهم في مرحلة الشراء، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل. ومشروع إدارة الرعاية الصحية لما بعد الإصابات الحادة، بقيمة 100 مليون درهم في مرحلة الشراء، بنموذج الصيانة والتشغيل. ومشروع إعادة تطوير مستشفى راشد، على أن تحديد قيمته الإرشادية لاحقاً، بنموذج الشركات القائمة على التكنولوجيا، ويشمل تطوير مجمع جديد لمستشفى راشد، يحل محل المبنى الحالي. ويركز المرفق على تقديم الخدمات بشأن التخصصات المحددة، التي تعالج فجوة السوق، ورعاية الصدمات النفسية، ومشروع المختبر المركزي، الذي تحدد قيمته لاحقاً بنموذج التخطيط الاستراتيجي.

سيارات أجرة مستقلة

كما تضمنت القائمة مشروع سيارات أجرة مستقلة بقيمة 350 مليون درهم، في مرحلة قيد التفاوض بنموذج الامتياز، ومشروع محطات الحافلات بقيمة 250 مليون درهم، في مرحلة الشراء بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، ومشروع محطة اتحاد 71، بقيمة 750 مليون درهم في مرحلة قيد التفاوض، بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، ومشروع مظلات الحافلات، بقيمة 180 مليون درهم، بمرحلة قيد التفاوض، وفق نظام حق الانتفاع، ومشروع إعادة تجهيز الإنارة الذكية للشوارع – «ليد»، بقيمة 250 مليون درهم، في مرحلة حالة العمل النهائية، بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، ومشروع جسر الحديقة المعلق، الذي تحدد قيمته لاحقاً، وهو في مرحلة حالة العمل النهائية، بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، ومشروع مواقف سيارات متعددة الطوابق، بقيمة 190 مليون درهم، في مرحلة الشراء بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، ومشروع ممشى شاطئ الغروب بقيمة تحدد لاحقاً، في مرحلة الشراء ونموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، ومشروع ساحة ديرة الذي تحدد قيمته لاحقاً، وهو في مرحلة قيد التفاوض بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، ومشروع الطاقة الشمسة الكهروضوئية في مرحلة قيد التفاوض، وتحدد قيمته لاحقاً، بنظام حق الانتفاع، ومشروع منطقة استراحة الشاحنات بـ 100 مليون درهم، في مرحلة قيد التفاوض، ونظام نظام حق الانتفاع، ومشروع سكن السائقين بـ 95 مليون درهم، في مرحلة الشراء، بنموذج نظام حق الانتفاع، ومشروع استراحة طريق الشاحنات، بقيمة تحدد لاحقاً، في مرحلة الشراء، وفق نظام حق الانتفاع، ومشروع موقف سيارات متعددة الطوابق، بقيمة 60 مليون درهم، في مرحلة قيد التفاوض، بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل.

ومشروع فروست، الذي يتضمن بيع ما يصل إلى 100 % من الحقوق الاقتصادية، لتشغيل وصيانة أصول تبريد المناطق داخل مطار دبي الدولية، وتحدد قيمته لاحقاً، وهو في مرحلة الشراء، وفق نموذج الامتياز، ومشروع البناء وإعادة تدوير نفايات الهدم، بقيمة 330 مليون درهم في مرحلة حالة العمل النهائية، وفق نموذج البناء والامتلاك والتشغيل، ومشروع مركز إدارة النفايات بدبي، بقيمة 4 مليارات درهم في مرحلة التنفيذ، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، ومحطة معالجة النفايات الطبية، بقيمة 70 مليون درهم، وفي مرحلة حالة العمل النهائية بنموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، ومشروع الطاقة بالغاز في مكبات النفايات المرحلة 2، بقيمة 130 مليون درهم في مرحلة حالة العمل النهائية، وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل، ومشروع إعادة تأهيل ورسان (معالجة مياه الصرف الصحي)، بقيمة 1.2 مليار درهم في مرحلة حالة العمل النهائية، بنموذج الشركات القائمة على التكنولوجيا، ومشروع المجفف الشمسي، بقيمة 70 مليون درهم، في مرحلة التنفيذ بنظام حق الانتفاع.

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