التضخم يرتفع 0.55 % للمرة الأولى منذ 31 شهراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 0.55% على أساس سنوي، خلال أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من 2020 فيما زادت على أساس شهري 0.43 % مقارنة بشهر يوليو.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 107.08 نقاط في أغسطس الماضي مقابل 106.5 نقاط في أغسطس 2020 ومقابل 106.62 نقاط في يوليو 2021.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، فهذا هو الارتفاع الأول للتضخم السنوي منذ 31 شهراً وكان «المصرف المركزي» توقّع أن يظل متوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلك للعام الجاري، عند حوالي (0.2 %-)، حيث كان سالباً في النصف الأول من العام الجاري (1.1 %) في ضوء استمرار تعافي سوق العقارات والاستهلاك الخاص.

وأوضح «المركز» أن ارتفاع التضخم السنوي، جاء على أثر صعود 6 مجموعات إنفاق، تصدرها خدمات النقل والتي تشكل 14.6 % من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين والتجهيزات والمعدات المنزلية وارتفعت 1.35 % والتبغ بارتفاع 0.14 %، كما ارتفعت خدمات الصحة 0.51 %، والترويج والثقافة 21.76 % والتعليم 1.21 %.

وانخفض على أساس سنوي، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.2 %، والأغذية والمشروبات 1.12 % والملابس والأحذية 6.29 %، والاتصالات بنحو 0.17 % والسلع والخدمات المتنوعة 2.83 %، والمطاعم والفنادق 0.38%. وارتفع التضخم على أساس شهري 0.53 % في أبوظبي و0.25% في دبي و0.49 % في الشارقة و0.36% في عجمان و0.35 % في أم القيوين و0.45% في رأس الخيمة، و0.37 % في الفجيرة.

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