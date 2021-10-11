«الثريا» تبرم عقود توزيع بـ 316 مليون درهم

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية أن شركتها التابعة والمتخصصة في خدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة «الثريا» أبرمت مع أحد مزودي الخدمة العالميين اتفاقيات طويلة الأجل بقيمة تتجاوز 316 مليون درهم للسنوات الثلاث القادمة.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن الاتفاقيات الجديدة تساهم في تعزيز قدرة المجموعة على توزيع أرباح قوية ومتنامية وتشكل إضافة للعقود الحالي، والتي تتجاوز قيمتها 7 مليارات درهم، أي ما يعادل أكثر من 5 أضعاف الإيرادات السنوية بحسب بيانات العام الماضي. وذكرت «الياه سات» أنها بخطى ثابتة نحو إطلاق القمر الصناعي من الجيل القادم «الثريا 4 إن جي غس» عام 2023، وبدء عملياته التشغيلية في 2024، مع اختيار شركات منها «إيرباص» و«سبيس إكس» و«كوبهام» لدعم عمليات تصنيع القمر وتأمين عقد طويل الأجل مع حكومة دولة الإمارات.

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